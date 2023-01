Vedci šokovali: Toto s vami spraví fajčenie marihuany pred sexom

JUŽNÁ KAROLÍNA - Vedci skúmali vplyv kanabisu na sex, ich posledná štúdia zistila, že užívatelia hlásia po jeho použití lepší orgazmus, ako aj zvýšené libido a vyššiu citlivosť na chuť a dotyk. Výskumníci veria, že ich zistenia by mohli byť užitočné na liečbu sexuálnej dysfunkcie.

Experti, ktorí zverejnili svoje výsledky v časopise Journal of Cannabis Research, položili 811 účastníkom vo veku 18 až 85 rokov množstvo otázok týkajúcich sa ich sexuálneho života a užívania kanabisu. Bez ohľadu na veľký rozdiel medzi pohlaviami a vekovými skupinami viac ako 70 percent účastníkov uviedlo zvýšenú túžbu a intenzitu orgazmu po požití marihuany. Štyridsať percent žien hlásalo zvýšenú schopnosť dosiahnuť viac ako jeden orgazmus počas sexuálneho styku.

Viac ako polovica opýtaných kanabis užila úmyselne pred sexom, čo naznačuje, že veria, že to zvyšuje libido. Vzhľadom na povahu štúdie však výskumníci nedokázali určiť, či zvýšená rozkoš zo sexu bola zo skutočných účinkov drogy alebo šlo o placebo efekt. "Tí, ktorí uviedli, že úmyselne užili marihuanu pred sexom, mali výrazne vyššie skóre ako tí, ktorí to pred sexom neurobili. Dá sa to interpretovať tak, že tí, ktorí zámerne užili kanabis pred sexom, vnímali väčší prínos pre svoje sexuálne fungovanie a spokojnosť v porovnaní s tými, ktorí kanabis neužili," vysvetľujú s tým, že tieto výsledky môžu byť spôsobené mentálnym nastavením, že užívanie kanabisu zvýši potešenie skôr kvôli afrodiziakálnym predstavám o kanabise, než skutočným fyziologickým účinkom.

Vedci tiež skonštatovali, že relaxačné účinky kanabisu môžu prispieť k zvýšeniu túžby alebo zníženým zábranám, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu sexuálnej funkcie a spokojnosti. Citovali pritom podobné výskumy, ktoré zistili zlepšenie sexuálnej funkcie po užití kanabisu, ako aj dlhší čas strávený predohrou. Jedným zdanlivo nesúvisiacim zistením štúdie je, že užívatelia marihuany hlásili zvýšenú citlivosť chuti a dotyku. "Vylepšenie chuti a hmatu by mohlo zvýšiť celkové sexuálne fungovanie a spokojnosť, pretože tieto dva zmysly sú počas pohlavného styku intenzívne využívané."

Aj keď vedci zaznamenali množstvo obmedzení vrátane toho, že účastníci nezaznamenali veľkosť dávky a že to nebolo porovnateľné s ľuďmi, ktorí kanabis neužívajú, veria, že ich zistenia by mohli byť užitočné na ďalšie preskúmanie, vrátane možného použitia kanabisu na liečbu sexuálnej dysfunkcie.