Argentínske úrady preverujú zvyšujúci sa počet príchodov tehotných Rusiek

BUENOS AIRES - Argentínske úrady začali preverovať rastúci počet prípadov Rusiek vo vysokom štádiu tehotenstva, ktoré prichádzajú do Argentíny. Úrady majú podozrenie, že jediným účelom ich príchodu do krajiny je získať "výhodný" argentínsky pas. V pondelok o tom informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).

Britská stanica BBC vysvetlila, že dieťa narodené v Argentíne získava občianstvo automaticky - "na základe práva pôdy" (ius soli). Jeho rodičom môže byť následne udelené povolenie na trvalý pobyt, po ktorom majú možnosť požiadať o občianstvo, informuje TASR. Argentínsky pas sa vo všeobecnosti považuje za atraktívny - Jeho držitelia môžu cestovať do viac ako 160 krajín sveta bez víz.

Argentínske úrady už takmer rok monitorujú prílev Rusov i firiem, u ktorých majú podozrenie, že by sa mohli podieľať na falšovaní dokumentov či napomáhať nelegálnej migrácii. Šéfka argentínskej migračnej služby Florencia Carignanová podľa DW uviedla, že cudzinky nemajú zakázaný vstup do Argentíny kvôli pôrodu dieťaťa, ale je potrebné získať na to špeciálne vízum. Carignanová podotkla, že nedávno jediným lietadlom pricestovalo 33 tehotných Rusiek v pokročilom štádiu tehotenstva. "Predpokladáme, že neprichádzajú len na dovolenku," povedala Carignanová.

Migračný úrad odmietol povoliť vstup do krajiny šiestim tehotným Ruskám

Známym sa stal nedávny prípad, keď argentínsky migračný úrad odmietol povoliť vstup do krajiny šiestim tehotným Ruskám, a to pre podozrenie z poskytnutia nepravdivých informácií o motívoch cesty. Argentínske úrady ich chceli vrátiť do krajiny, odkiaľ pricestovali, čo však tiež "nebolo jednoduché: ženy pricestovali bez sprievodu, s malou sumou peňazí, bez spiatočných leteniek a v pokročilom štádiu tehotenstva". Napokon im argentínsky súd vstup do krajiny povolil.

V rozhovore pre televíziu C5N Carignanová uviedla, že migračný úrad začal pozastavovať vydávanie povolení na pobyt tým Ruskám, ktoré porodili dieťa v Argentíne, ale viac času strávili mimo Argentíny ako na jej území. Denník Perfil poznamenal, že v minulosti bol vyhľadávaným miestom pôrodu tehotných Rusiek mesto Miami v americkom štáte Florida. Platí totiž, že ak cudzinka - vrátane migrantiek, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne, - porodí dieťa v USA, potomok sa stáva občanom Spojených štátov. Rodičia však nemajú automaticky nárok na americké občianstvo.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa však prekročenie hraníc do USA stalo problémom. Okrem toho sa v súvislosti s vojnou, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine, sprísnili aj podmienky vstupu ruských občanov do krajín EÚ.