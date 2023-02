Pobúrený Biden o prelete čínskeho balóna: Je to totálne porušenie medzinárodného práva!

"Chcem povedať, pozrite, je to totálne porušenie medzinárodného práva. Je to náš vzdušný priestor," povedal Biden v rozhovore pre americkú stanicu Telemundo prostredníctvom tlmočníka. Prezident dodal, že keď takýto objekt vnikne do vzdušného priestoru USA, môžu s ním americké úrady robiť, čo chcú.

Americké letectvo zostrelilo počas uplynulého víkendu veľký biely balón, o ktorom sa Washington domnieva, že bol používaný na špionáž. Peking priznal, že balón pochádza z Číny, no trvá na tom, že mal civilné využitie, najmä v oblasti meteorológie.

Bidenovo oficiálne oznámenie

Telemundo je americká televízna stanica, ktorá vysiela v španielskom jazyku. Biden sa vo štvrtkovom rozhovore na tému opätovnej kandidatúry v prezidentských voľbách vyjadril, že zatiaľ ešte nie je pripravený svoje rozhodnutie oznámiť. Očakáva sa, že Biden to oficiálne oznámi v najbližších týždňoch alebo mesiacoch po utorkovom prejave o stave Únie, napísala stanica CNN v reakcii na vyjadrenia pre Telemundo. Utorkový prejav by mohol podľa CNN naznačiť, aké bude Bidenovo posolstvo pre voličov.