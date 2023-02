Tohto vraha nenávideli aj vo väzení: Jeho posledná požiadavka pred smrťou vyrazila všetkým dych

archívne video

Arthur Frederick Goode sa nemal radšej nikdy narodiť. Počas svojho biedneho života bol známy ako najnenávidenejší muž v cele smrti. Do bodky sa to vyplnilo. Tesne predtým, ako ho dozorcovia vo väzení posadili na elektrické kreslo, mal vrah ešte jedno posledné želanie. Všetkým prítomným sa však z toho akurát zdvihol žalúdok.

Psychopatom až do konca

Goode spáchal ohavné zločiny. Pred posadením na elektrické kreslo povedal dňa 5. apríla 1984 pre The Baltimore Sun, cituje britský Daily Star, že jeho posledným želaním je, aby mu na kolenách sedel obľúbený detský herec. "Keď ma pripútate na elektrické kreslo, chcem, aby mi Ricky Schroder sedel na kolenách," povedal Goode. Toto mu samozrejme nemohli ani nechceli splniť. Ricky Schroder (13) sa preslávil vo filme The Champ z roku 1979. Goode mal v čase smrti 29 rokov.

Ricky Schroder and Jon Voight in "The Champ" (1979) 🎥 pic.twitter.com/SKVLhWzunC — Groovy History (@GroovyHistory) September 18, 2019

Bol to maniak

Čo ho však dostalo na elektrické kreslo? Po tom, ako svoje mladé obete, zavraždil, v jeho psychopatickej mysli sa zrodila myšlienka, že dá vedieť ich rodičom. Spravil to tak v oboch prípadoch. Dňa 5. marca 1976 zabil Jasona VerDowa (9) spôsobom, že mu okolo krku natiahol opasok a zdvihol ho do vzduchu. Chlapec zomrel na zadusenie. "Povedal som mu ako zomrie. Celý proces jeho konca som mu opísal. Spýtal som sa ho, aké sú jeho posledné slová. On mi na to povedal, že ma miluje. Potom som ho uškrtil," vyjadril sa Goode.

Arthur Frederick Goode a thread: pic.twitter.com/32Z86yOETn — lol (@bootytickledtit) November 23, 2018

O niekoľko týždňov neskôr Goode vyzdvihol zo školy 11-ročného Kennyho Dawsona a jeho kamaráta Billyho Arthesa. Autobusom ich následne odviezol do Tysons Corner vo Virgínii. Kennyho prinútil, aby sa v lese vyzliekol a sexuálne ho zneužil. Potom ho uškrtil. Billy videl celú túto hrôzu na vlastné oči. V ten istý týždeň spoznala Billyho podľa fotografií o stratenom chlapcovi istá nemenovaná žena z Falls Church. Následne zavolala políciu, ktorej sa podarilo Goodea zatknúť. Billy síce zostal nažive, ale jeho psychika bola v katastrofálnom stave.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Počas celého rozhovoru pre Baltimore Sun neprejavil Goode ani najmenšiu ľútosť. Goode okrem rodičov zavraždených detí napísal listy aj učiteľom a ich kamarátom, ktorí ich hľadali. "Som hrdý, že sa mi podarilo tieto dve deti zabiť. Konečne môžem žiť s vedomím, že spoločnosť mi už nedovolí mať sex s deťmi. Aspoň to tým dvom chlapcom môžem splatiť. Nič mi nie je. Sú to prekliati ľudia. Celá spoločnosť má predsudky voči predofílii. Ak sa mi niekedy dostane do rúk chlapec, hlavne ak je sexy, nikdy sa už nevráti domov. Na svoje činy som hrdý a neľutujem ani jeden z nich," povedal na okresnom súde vo Fairfax.

V base ho všetci nenávideli

Dozorcovia v cele smrti Goodea nenávideli rovnako ako väzni. Hovorilo sa, že sa ich pýtal, či majú doma malých synov. Nakoniec, keď väzni podpísali petíciu požadujúcu, aby bol Goode vyradený z ich bloku, premiestnili ho na samotku. Tam pokračoval v písaní listov o radosti a nadšení, ktoré mu priniesla do života pedofília. Až na elektrickom kresle všetko oľutoval: "Za dvoch chlapcov, ktorých som zavraždil, mám výčitky svedomia. Je pre mňa ťažké prejaviť to navonok."