Pápež obvinil svojich kritikov zo zneužívania smrti Benedikta XVI.

VATIKÁN - Pápež František v nedeľu obvinil niektoré kruhy v katolíckej cirkvi, že zneužívajú smrť emeritného pápeža Benedikta XVI. na živenie fám o rozdelení v cirkvi i na kritiku pontifikátu jeho nástupcu v pápežskom úrade. Ako informuje agentúra AP, pápež to uviedol počas rozhovoru s novinármi na palube lietadla, ktorým sa so sprievodom vracal zo šesťdňovej apoštolskej cesty do Južného Sudánu a Konžskej demokratickej republiky (KDR).