VIDEO V ruskej televízii vidia Slovensko ako silného spojenca Ukrajiny: Gigin nám hrozí raketovými útokmi

MOSKVA – Ruská propaganda sa napokon nevyhla ani Slovenskej republike. Keďže boje na území nášho východného suseda trvajú už takmer rok a my sa mu ako spojenci NATO snažíme pomôcť ako môžeme, táto situácia sa dala viac menej očakávať. Napriek tomu však pozornosť zbystrila aj Polícia SR.

Ruská televízna stanica Rossija 1 vysielala jednu zo svojich relácii, kde sa k slovu dostal aj známy bieloruský propagandista Vadim Gigin. Práve on sa mal Slovensku vyhrážať raketovými útokmi, pričom svoj postoj aj zdôvodnil.

Správu spočiatku uverejnila Polícia SR s tým, že ide o mimoriadnu udalosť. Vyjadrenie bolo totiž uvedené cez štátnu ruskú televíziu. Polícia poskytla k videu so slovenským prekladom svoje vyjadrenie. "Vyhrážok sa okrem iných krajín NATO dočkalo aj Slovensko. Vyhrážky a dezinformácie - toto je pracovná metóda ruskej propagandy. Úsmevné je, že promptný preklad videa a jeho prvotné šírenie v rámci slovenského internetu zabezpečil dvorný importér prokremeľskej propagandy, ktorý má pravdepodobne z jeho obsahu nesmiernu radosť."

Meno Vadima Gigina spomínajú tvnoviny.sk s tým, že tento propagandista bieloruskej národnosti má blízko k režimu Alexandra Lukašenka. Okrem toho informujú, že relácia nesie názov Večer s Vladimirom Solovjovom. "Je potrebné, aby sme to pochopili nielen my, ale mimochodom aj poľskí a slovenskí občania, pretože o Slovensku sa veľa nehovorí. Slovensko sa zmenilo na prvotriednu, v ničom nezaostávajúcu opraváreň techniky, zaisťujúcu presun, a tak ďalej, všetkého potrebného na Ukrajinu," uvádza sa v preklade bieloruského propagandistu.

Bola by to vojna proti NATO

Okrem toho spomenul, že Slovensko vyrába strely do sovietskych protilietadlových systémov BUK, ktoré majú byť vybavené elektronikou NATO. "Logika vojny je taká, že vojna príde na ich územie. Či už to budú raketové útoky alebo sabotážne skupiny, alebo niečo iné, a tým, že sa pridali k vyzbrojovaniu Ukrajiny, vytvorili s ňou jednotný vojensko-priemyselný komplex, sa fakticky zapojili do vojny. Je len otázkou času, kedy k nim príde horúca fáza," dodal Gigin.