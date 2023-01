Trapas hovorkyne nového českého prezidenta Pavla: Nechala sa strhnúť emóciami a TAKTO sa predviedla

Nový prezident Petr Pavel porazil svojho súpera Andreja Babiša takmer o milión hlasov. Ľuďom sa niekoľkokrát prihovorila aj riaditeľka komunikácie kampane Petra Pavla Markéta Řeháková, ktorá sa má stať hovorkyňou hradu. Jej vystúpenia mnohí kritizujú a označujú ho za neprofesionálne a mnohokrát zmätené.

Řehákovú ovládla radosť zo zvolenia Petra Pavla za prezidenta a tak si počas príhovorov plietla slová a neustále sa smiala: „Nie, pán generál jednoducho... No, ja som zabudla! Mne už niekto vyčítal, že by som mala byť viac seriózna, keď som teraz hovorca prezidenta,“ bľabotala Řeháková.

Nepochopila svoju rolu, hodnotí politológ

Jej vystupovanie sledovali prítomní vo volebnom štábe Petra Pavla vo Foru Karlín, ale aj pred televíznymi obrazovkami. Kritika Markéty Řehákovej na seba nenechala dlho čakať a šírila sa na sociálnych sieťach.

„Prvá úloha pre Pavla: vymeniť Řehákovú. Vážne. Užila si kampaň, ale nechápe svoju rolu,“ napísal na Twitteri politológ Miloš Gregor.

První úkol pro Pavla: vyměnit Řehákovou. Vážně. Užila si kampaň, ale nechápe svoji roli. — Miloš Gregor - #FCKPTN (@anselmoCZ) January 28, 2023

„Tlačová hovorkyňa nepochopila, že tá show nie je o nej. No, holt kampaň na prezidenta nie je zadarmo a na niečom sa očividne trochu muselo šetriť. To je šialená hanba,“ píše sa v ďalšom komentári. „Prvá vec, čo by mal prezident urobiť, je vymeniť hovorkyňu. To bolí,“ znie ďalšia reakcia.

První věc, co by měl prezident udělat, je vyměnit mluvčí. To bolí. — 🕸 Lucie Konečná (@Endijka) January 28, 2023

Pozitívne ohlasy

Nie všetci však vnímajú vystupovanie Markéty Řehákovej negatívne. Napríklad novinár Jaroslav Kmenta vyzdvihol "ľudský faktor" jej prejavu. Okomentoval to slovami: „Vystúpenie hovorkyne prezidenta Petra Pavla Markéty Řehákovej síce nebolo po voľbách na vysokej profesionálnej úrovni, ale ten ľudský faktor bol veľmi milý. Povedal by som aj symbolický vzhľadom na to, že prichádza zlom. Lebo nás tu už nebude mučiť smrteľne vážny žalmista Jiří Ovčáček.“

Vystoupení mluvčí prezidenta Petra Pavla Markéty Řehákové sice nebylo po volbách na vysoké profesionální úrovni, ale ten lidskej faktor byl hodně milý. Řekl bych i symbolický vzhledem k tomu, že přichází zlom. Neb nás tu už nebude mučit smrtelně vážný žalmista Jiří Ovčáček. pic.twitter.com/KlgmzxITj8 — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) January 28, 2023

Řeháková sa v rozhovore pre CNN Prima News bránila slovami: „Kritizujú ma ľudia, ktorí nikdy nevyhrali prezidentské voľby. (...) Eufória bola naozaj neuveriteľná. Mali sme vo Fore Karlín vyše tisíc skandujúcich podporovateľov. Myslím, že to bolo adekvátne situácii.“

Profesionálny životopis Markéty Řehákovej

Úspešne absolvovala Masarykovu univerzitu v Brne odbor žurnalistika a európske štúdiá. Titul magister získala na University of Birmingham. Potom pôsobila ako novinárka v Hospodářskych novinách, neskôr ako analytička v Semantic Visions. V máji 2022 sa pridala k Petrovi Pavlovi a jeho iniciatíve Spolu silnejší, kde pôsobila ako manažérka komunikácie. Zostala ňou aj počas prezidentskej kampane.