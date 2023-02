VIDEO Táto štvrť patrí medzi najdesivejšie v Európe, kradne sa tu na každom rohu: Priame svedectvá obyvateľov!

LONDÝN – Metropola Veľkej Británie má aj svoje negatívne stránky. Mimo centra mesta a veľkých reflektorov sa nachádza sídlisko, ktoré patrí medzi najdesivejšie miesta na život v celej Európe. Policajné hliadky tu riešia problémy obyvateľov takmer na dennej báze, no za dlhé roky sa tu nič nezmenilo.

archívne video

Londýnska štvrť Gascoigne Estate v Barking by mohla niesť prezývku "európsky Bronx" alebo "Favela" a nikto by nenamietal. V každom veľkom meste je štvrť, kde sa zhromažďujú tí najväčší grázli, bezdomovci a feťáci, ktorí bývajú bok po boku s bežnými ľuďmi, informuje My London. Bohužiaľ je tomu tak aj v Gascoigne Estate, ktoré pre svoju lokalitu a zničené prostredie využívajú akurát tak raperi pre svoje hudobné klipy.

Výnimkou nie je ani Vinz, ktorý spoločne so Stealthom natočil práve tu klip ku skladbe "Poppin Smoke". Vinz sa už v úvode skladby nachádza na vojenskom obrnenom vozidle s guľometom Browning. Bohužiaľ, prostredie neprešlo žiadnymi zmenami a všetko, čo je v klipe vidieť, je autentické. Obrnené vozidlá, štvorkolky a najmä muži v kuklách so zbraňami, sú nielen súčasťou hudobného klipu, ale aj všedného dňa v Barking.

Miestni obyvatelia žijú v neustálom strachu pred týmito násilníkmi. Samotný klip vznikol pod Hellbanianz, čo je názov pre albánsku mafiu, ktorá operuje v tejto časti Londýna. Drogy, alkohol, násilie, napätie a strach. To všetko tu rozširuje Hellbanianz. Jeho členovia sa na sociálnych sieťach chvália svojimi zlatými reťazami, kriminálnymi činmi a vlastníctvom zbraní.

Deje sa to bežne

Daisy O'Dohertyová, ktorá žije na tomto sídlisku 20 rokov, povedala, že keď sa točil spomínaný klip, vyzeralo to, akoby sa chystalo niečo veľké. Ako sa sama vyjadrila, netušila, že ide o hudobné video. "Nebola tam žiadna polícia, ktorá by ľudí ubezpečovala o tom, čo sa deje. Táto štvrť vyzerá hrozne, máme tu veľa gangov a násilníckych skupín. Šarvátky sú tu na dennej báze, preto som čakala, že sa naozaj niečo stane. Neustále tu počujete ľudí, ako tu zastavujú na autách a kričia po sebe. Kradne sa tu úplne všetko a všade, kam sa pozriete. Bojíme sa," dodala obyvateľka štvrte Daisy.

In Barking London pic.twitter.com/Ocjq5xlQd9 — Kamran Abid Bokhari (@DunyatvKamran) January 24, 2023

Istý Afričan, odmietol prezradiť svoje meno, prišiel do Londýna z Afriky, kde utiekol pred kriminálom. "Tu je to rovnaké, ak nie ešte horšie. Prišiel som do Británie kvôli väčšiemu bezpečiu, ale toto tak nevyzerá. V noci sa bojím vychádzať z domu," vyjadril sa.

Albánska mafia

Hellbanianz, je skupina patriaca pod albánsku mafiu. Každý rok je táto skupina zodpovedná za prevoz drog na britské ostrovy v hodnote niekoľkých miliónov libier. Hovorí sa, že sú jednou z mnohých skupín pašujúcich obrovské zásielky kokaínu do Spojeného kráľovstva z Južnej Ameriky a severnej Európy, ktoré zmenili tvár trhu s drogami.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Viacerí členovia Hellbanianz skončili za mrežami ,vrátane popredného svetoznámeho šéfa skupiny Tristena Asllaniho. Dostal 25 rokov natvrdo po tom, čo polícia našla v jeho byte drogy v hodnote 6 miliónov libier a samopal Skorpion vybavený tlmičom, na ktorý nemal oprávnenie. Na sociálnej sieti zverejnil fotku hore bez zo svojej väzenskej cely vo Wandsworthe a trval na tom, že jediné, čo mu chýba, sú ľahké ženy.