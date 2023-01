MIMORIADNY ONLINE Prezident Zelenskyj požiadal spojencov o ďalšie zbrane: Ukrajina žiada vylúčenie Djokovičovho otca z turnaja Australian open

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 337

6:04 Ruské sily ostreľujú Sumskú oblasť. Guvernér oblasti Sumy Dmytro Zhyvytskyi informoval, že ruské jednotky 26. januára zaútočili na dve komunity v regióne vrátane komunít Velyka Pysarivka a Bilopillia.

6:03 Medzinárodný menový fond zvažuje možnosť poskytnúť Ukrajine viacročný balík pomoci v hodnote až 16 miliárd dolárov, aby pomohol pokryť potreby krajiny.

6:01 Úroda obilnín a olejnín sa tento rok ešte zníži, pretože invázia ruskej armády stále trvá, upozornil vo štvrtok v Paríži predseda Ukrajinského združenia pre obilniny (UZA) Mykola Gorbačov. Dodal, že táto situácia spôsobí ďalší tlak na svetové ceny základných potravín. Výmera osevných plôch sa podľa Gorbačova opäť zníži a celková úroda za rok 2023 sa odhaduje na 53 miliónov ton - po 65 miliónoch ton v minulom roku, informovala agentúra AFP.

Zelenskyj požiadal spojencov o ďalšiu vojenskú pomoc

"Ruská agresia môže byť zastavená iba s adekvátnymi zbraňami. Teroristický štát to inak nepochopí," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoodkaze. "Každá ruská raketa proti našim mestám, každý iránsky dron použitý teroristami je argumentom pre viac zbraní," uviedol prezident odkazujúc na najnovšiu vlnu ruských útokov. Zároveň poďakoval Kanade za prisľúbené tanky Leopard 2.

Poznamenal, že koalícia krajín, ktoré Ukrajine sľúbili dodanie tankov, má už 12 členov. Najnovšia vlna ruských raketových útokov a náletov bezpilotných lietadiel si na Ukrajine vyžiadala 11 obetí na životoch a najmenej 11 zranených, informovali vo štvrtok podvečer ukrajinské záchranárske zložky.

Ukrajina žiada vylúčenie Djokovičovho otca z turnaja Australian open

Ukrajinský veľvyslanec v Austrálii Vasyľ Myrošnyčenko v piatok vyzval organizátorov tenisového turnaja Australian Open, aby zakázali vstup do dejiska turnaja Srdjanovi Djokovičovi, otcovi srbského tenistu Novaka Djokoviča, pre pózovanie s priaznivcami ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala agentúra AFP. "Mala by mu byť odobratá akreditácia. Je na Novakovi a jeho tíme, aby to vyriešili a napravili," povedal Myrošnyčenko. Zároveň srbského tenistu vyzval, aby sa osobne ospravedlnil a objasnil svoj postoj k ruskej invázii na Ukrajinu.

Na platforme YouTube bolo vo štvrtok zverejnené video, na ktorom vidno Srdjana Djokoviča vedľa muža držiaceho ruskú vlajku s podobizňou Putina. "Otec Novaka Djokoviča urobil odvážne politické vyhlásenie," píše sa v titulku. Srbskí tenisoví reportéri potvrdili, že išlo o otca Novaka Djokoviča. Podľa austrálskeho denníka The Age mal Djokovič po srbsky povedať: "Nech žije Rusko." Organizátor turnaja Tennis Australia vo štvrtok vyhlásil, že bude pokračovať na presadzovaní pravidiel vstupu do dejiska turnaja, Melbourne Parku, bez toho, aby priamo riešil incident s Djokovičovým otcom.