Obrovský prešľap poslanca OĽaNO uprostred schôdze: Čo sa jej nepáči, do pi*i? Zaznelo pri mikrofóne!

archívne video

Dominik Drdul je v rámci klubu OĽaNO členom parlamentu už skoro tri roky a za ten čas sa mohol voličom a verejnosti pozdávať ako dobrosrdečný človek, ktorý by sa v živote neuchýlil k vulgárnemu správaniu či podobným skutkom. Nuž, opak je pravdou a jeho dnešný "výbuch" si všimla aj satirická stránka Zomri na sociálnej sieti.

Drdul uprostred hlasovania nevydržal potlačený hnev

Bolo to krátko po pol dvanástej na obed, kedy sa poslanci konečne rozhodli po 15-minútovej pauze zasadnúť do lavíc a odhlasovať zmenu ústavy. Drdulovi však zrejme nie veľmi dobre táto prestávka padla, a tak sa počas hlasovania a hlbokom nádychu uchýlil k vulgarizmom. "Tak čo sa jej teda nepáči do pi*i?" zamrmlal si popod nos expresívnu otázku, no bolo to dosť intenzívne na to, aby si to vypočuli aj online diváci parlamentnej schôdze.

Nie je jasné, kto tak vytočil poslanca Drdula, no bol to práve on, kto uvádzal dnešné dôležité hlasovania.

Matovičovo vysvetlenie - Drdul to už nevydržal

Skôr či neskôr bolo samotné OĽaNO na tlačovej konferencii s týmto videom konfrontované a Michal Šipoš ako líder klubu poskytol spolu s Igorom Matovičom jednoduché vysvetlenie. "Určite otvoríme debatu o tom, kto čo rozpráva v pléne. Nemalo by sa to stávať, no tiež sme len ľudia. Budeme si na to dávať pozor," sypal si Šipoš popol na hlavu a doplnil ho Matovič. "Asi viacerí viete, ako sa latinsky povie človek obyčajný - homo vulgaris. To ale vôbec neznamená, že ako my ako obyčajní ľudia nie sme vulgárni," povedal Matovič s tým, že tie najškaredšie slová sa mu zatiaľ podarilo zo svojho slovníka vytesniť. "Kolegovi Drdulovi to pokušenie nadnes zvíťazilo. Ušlo mu to, stáva sa," povedal líder OĽaNO s tým, že ešte nerozkódovali to, kto Drdula nahneval.

Nejaké vysvetlenie však poskytol ihneď poslanec Milan Vetrák. "Mne sa zdá, že si zanadával na to zariadenie, lebo mu nefungovalo. Avšak dostane druhú šancu, lebo ho dávam aj ako spravodajcu k tomu ďalšiemu uzneseniu," povedal za zvuku smiechu v tlačovej miestnosti Vetrák. "Dostane druhú šancu byť vulgárny?" prilial ešte Matovič olej do ohňa.