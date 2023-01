Zahraničné weby grilujú Babiša pre výrok o Poľsku: Český Trump, ktorý uráža aj našu gastronómiu, znie v titulkoch

PRAHA/VARŠAVA/BUKUREŠT/VILNIUS - Toto zrejme nemal nikdy vysloviť. Na hlavu expremiéra a prezidentského kandidáta v Česku Andreja Babiša sa znáša kritika z viacerých kútov Európy. Majú na to zásadný dôvod. Babiš si zrejme nedal pozor a v diskusii s Petrom Pavlom vyhlásil, že by v prípade napadnutia Poľska neprišiel na pomoc s českými vojskami (keďže by bol ako prezident hlavným veliteľom, pozn. red.). Jeho výrok pobúril Poliakov, no všímajú si ho aj v Litve či v Rumunsku!

archívne video

V kontexte toho, čo sa už takmer celý rok odohráva na Ukrajine sa moderátor v diskusii spýtal zásadnú otázku, na ktorú Babiš zvolil pomerne kontroverznú odpoveď. "Nie, určite nie. Ja chcem mier, ja nechcem vojnu. A v žiadnom prípade by som neposielal naše deti a deti našich žien do vojny," povedal. Po skončení debaty sa však expremiér opravil. Na sociálnej sieti Twitter napísal, že by pomoc poskytol.

Babiš na sociálnej sieti celý deň koriguje svoje výroky z debaty

Svoju stránku prakticky po celý dnešný deň Babiš pokračujúco zaplavuje korigujúcimi príspevkami o tom, ako to v nedeľu večer myslel. "Zásadne odmietam snahu prekrúcať moje výroky, ktoré padli počas včerajšej debaty. Nikdy som článok 5, teda kolektívnu obranu NATO, nespochybnil. Len som si nechcel ani predstaviť, že by mohlo dôjsť k 3. svetovej vojne. Preto politici sa musia usilovať o mier a zabrániť vojne," napísal Babiš, no už bolo neskoro, jeho výroky sa už dostali aj do okolitých európskych krajín.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Pohľady zahraničia, zďaleka nereaguje len Poľsko

V znašnom škou bol po týchto výrokoch aj redaktor severu Defence.pl Bartłomiej Wypartowicz. "Babiš vlastne povedal, že by nepristúpil k náplni článku 5 NATO a nevyslal by tam české vojská, ak by Poľsko bolo napadnuté,“ napísal na účte na Twitteri.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Twitter.com/Bartłomiej Wypartowicz

Verejnoprávny rozhlas bol doslova "zaskočený zo slov kandidáta na prezidenta Česka". So šokom sledujú vyhlásenie o tom, že podľa Babiša by sa v prípade napadnutia žiadnej pomoci z Česka pod jeho vedením nedočkali.

Galéria fotiek (7) Zdroj: reprofoto polskieradio24.pl

V poľskej odnoži webu Business Insider si dokonca dovolili ostrejší titulok a kandidáta Babiša nazvali "šeským Trumpom". Pripomínajú aj to, že Babiš sa vysmieva aj ich národnej kuchyni.

Galéria fotiek (7) Zdroj: reprofoto businessinsider.com.pl

Kritika však prichádza nie len z Poľska, a to dokonca až do Litvy, kde portál LRT.lt pripomína rovno na titulnej strane Babišove výroky. ""Samozrejme, že nie," hovorí bývalý český premiér, že by v prípade ruskej agresie nebránil pobaltské krajiny" píše sa v titulku.

Galéria fotiek (7) Zdroj: reprofoto lrt.lt

Aj Rumuni sa pridali k "súhrnu" Babišových slov na webe Ziare.com. Stroho len oznamujú, že Babiš by v prípade ruského útoku jednoducho nepomohol krajinám.

Galéria fotiek (7) Zdroj: reprofoto ziare.com

Zastali sa ho len ... Rusi

Dá sa povedať, že v tejto situácii sa Babiša "zastali" len ruské tlačové agentúry, konkrétne TASS. Tá dokonca k incidentu napísala dlhší spravodajský príspevok. Z titulku je však evidentné, že „Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš sľúbil, že zabráni vojne a zachová mier," píše TASS.