Beštiálna vražda Slováka v Plzni, ktorého zohavené telo plávalo v Berounke bez hlavy: Takto vraj pred smrťou žil

Polícia nechce k prípadu dávať žiadne konkrétne informácie. Podľa portálu denik.cz by mohol byť mŕtvym Slovák Vladimir L., ktorý dlhodobo žil v Plzni. Telo nebolo len zohavené, ale malo aj početné bodnorezné zranenia.

Mŕtvola plávala vo vode asi mesiac. „K prípadu nálezu tela v rieke Berounke s ohľadom na prebiehajúce úkony trestného konania nemôžeme v tejto chvíli poskytnúť žiadne informácie, ale akonáhle to bude možné, bezodkladne budeme o vývoji prípadu informovať,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Dagmar Brožová.

Nájdené telo podľa iDNES.cz patrilo bezdomovcovi a narkomanovi. Žil v schátraných staničných domčekoch neďaleko blízkej teplárne. Slováka, ktorý mal prezývku Čobol, označil jeho kamarát za bezproblémového. Život trávil občasným žobraním a častým popíjaním vína.

„V posledných mesiacoch sa priatelil s dvadsaťdvaročným mladíkom, ktorého polícia v novembri zadržala pre to, lebo obchytkával mladé študentky na eskalátoroch práve na stanici,“ uvádza idnes.cz.

„Kto mohol niečo také ale urobiť, to absolútne netušíme. Je to hrozné, hrozné. A to nie je prvý mŕtvy bezdomovec,“ povedal iný bezdomovec pre portál iDNES.cz a uviedol, že za uplynulé mesiace zomreli ďalší dvaja narkomani. Polícia tieto prípady nerieši ako vraždy. Podľa českého denníka mal zavraždený Slovák na tele vyrezané značky podobné ornamentom.

Policajná hovorkyňa Dagmar Brožová k prípadu vraždy ešte dodala: „Na mieste pracovali policajní psovodi a potápači, prizvaný bol aj súdny znalec. Nariadená bola pitva. Viac k prípadu v tejto chvíli nebudeme hovoriť.“