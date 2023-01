Prezidentské voľby ČR: Vo voľbách už hlasovali i tí kandidáti, ktorí nie sú favoritmi

Marek Hilšer po vhodení hlasovacieho lístka do volebnej urny voličom odkázal, aby sa na voľbách zúčastnili, a dodal, že "potrebuje každý hlas". Netuší však, s akým výsledkom prvého kola má počítať: "V minulých voľbách mi predpovedali jedno alebo dve percentá, nakoniec som získal 8,8 percenta. Možno to teraz bude viac, možno menej." Hilšer by podľa vlastných slov pokladal za úspech postup do druhého kola, sám sa však označil za "realistu".

VIDEO Česko si vyberá prezidenta, volebné miestnosti sa otvorili

Zima volil v Prahe

Prezidentský kandidát Tomáš Zima volil v Prahe. Vyjadril sa, že si verí na postup do druhého kola, a očakáva, že voličská účasť by mohla byť približne 65 percent. Kandidát politického hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Jaroslav Bašta vo volebnej miestnosti uviedol, že ak ho občania zvolia, tak sa "trend, na ktorom sa vezie Česká republika, zmení od horšieho k lepšiemu". Prezidentské voľby prirovnal k referendu a vyhlásil, že verí vo svoj postup do druhého kola.

Na post prezidenta kandiduje 8 kandidátov

Pavel Fischer volil v pražských Pitkoviciach, pričom ho sprevádzala manželka s deťmi. Voľba podľa neho "rozhodne o budúcnosti ČR, keďže hlava štátu má vplyv aj dôležité právomoci". Za úspech by považoval, ak by sa mu podarilo získať viac ako desať percent hlasov. V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima.

Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.