ONLINE Prezidentské voľby v ČR: Sčítané sú všetky hlasy, víťazom prvého kola je Pavel

20:25 Víťaz prvého kola českých prezidentských volieb Petr Pavel chce byť pred druhým kolom volieb o dva týždne sám sebou a nehodlá sa meniť, aby sa niekomu zapáčil. Vyhlásil to v sobotu večer na svojom volebnom štábe, z ktorého informuje pražská spravodajkyňa TASR.

"Myslím si, že ak sa budem držať svojho a budem ponúkať jasné riešenia, môže to voličov osloviť," povedal Pavel, za ktorým večer prišli aj jeho súperi Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Spresnil, že s Nerudovou, ktorá skončila vo voľbách tretia, sa ešte stretne aj pondelok. "Zatiaľ sme sa nerozprávali o forme. Hovorili sme o vôli podporiť," vysvetlil večernú návštevu súperov v jeho štábe.

20:02 Prvé kolo prezidentských volieb v Českej republike vyhral armádny generál vo výslužbe Petr Pavel. V druhom kole prezidentských volieb sa proti nemu postaví bývalý český premiér Andrej Babiš. TASR o tom informuje po sčítaní všetkých volebných hlasov na základe Českého štatistického úradu.

19:05 Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová považuje za jednu z dôležitých správ veľkú volebnú účasť. Chce oceniť každého, kto prišiel k voľbám a verí, že ľudia prídu aj k druhému kolu. TASR o tom v sobotu informuje podľa spravodajskej televízie ČT24.

Pekarová Adamová vyjadrila podporu Petrovi Pavlovi, ktorý po sčítaní takmer všetkých hlasov v prvom kole skončil na prvom mieste. Ocenila tiež neúspešných kandidátov Danušu Nerudovú a Pavla Fischera. Andrej Babiš podľa nej na tlačovej konferencií k priebežným výsledkom prvého kola prezidentských volieb "pľul jedovaté sliny".

18:20 Neoficiálny víťaz prvého kola českých prezidentských volieb, generál Petr Pavel, získal najviac hlasov aj v dvoch zvláštnych volebných okrskoch, v ktorých mohli českí občania voliť na Slovensku. Dominantnú prevahu dosiahol vo voľbách na Veľvyslanectve ČR v Bratislave i v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť, kde v rámci medzinárodného zoskupenia NATO pôsobí aj kontingent českých vojakov. O účasti a počte hlasov pre kandidátov informovala TASR chargé d'affaires veľvyslanectva ČR v Bratislave Alena Jermářová.

17:57 Kandidát na českého prezidenta a bývalý český premiér Andrej Babiš označil výsledok prvého kola prezidentských volieb, v ktorom sa podľa predbežných výsledkov umiestnil na druhom mieste, za fantastický. TASR o tom informuje podľa spravodajskej televízie ČT24.

"Mám obrovskú radosť. Ako kandidát hnutia ANO sme dosiahli famózny výsledok. Dostal som o viac než 500.000 hlasov ako hnutie ANO vo voľbách do snemovne v roku 2021," uviedol Babiš na tlačovej konferencii. Poďakoval voličom, svojej manželke a deťom, hnutiu ANO a svojmu tímu.

17:48 Neúspešný kandidát na prezidenta Českej republiky Pavel Fischer vyjadril podporu Petrovi Pavlovi. Ešte v priebehu soboty zamieri do jeho volebného štábu. TASR správu prevzala z webu spravodajskej televízie ČT24.

Fischer upozornil na to, že do druhého kola prezidentských volieb sa dostal Andrej Babiš, ktorý je v konflikte záujmov a manipuluje s faktami. "ČR rozhoduje o svojej budúcnosti a je veľmi dôležité, aby sme sa spojili. Som presvedčený, že Andrej Babiš nie je dobrý pre ČR," vyhlásil kandidát, ktorý skončil na štvrtom mieste.

17:40 Vysoká volebná účasť ukazuje, že občania vedia, že voľba prezidenta je dôležitá. Voliči to dokázali tým, že prišli. Český premiér Petr Fiala to uviedol v sobotu po zverejnení predbežných výsledkov volieb. Zároveň vyzval ľudí, aby v druhom kole volili Petra Pavla. Informuje TASR.

Fiala pogratuloval Petrovi Pavlovi k postupu do druhého kola, ktoré sa bude konať o dva týždne. Zároveň vyzdvihol i výsledok Danuši Nerudovej, ktorá skončila na treťom mieste a Pavla Fischera. Ten skončil v tesnom závese za ňou. Práve títo traja kandidáti išli do volieb na funkciu prezidenta s podporou koalície SPOLU.

17:06 Na to, že podľa Andreja Babiša nemám skúsenosti s politikou, tento výsledok nie je zlý. Vo svojom volebnom štábe to povedal kandidát na českého prezidenta Petr Pavel po tom, čo po spočítavaní 99 percent hlasov v sobotu podvečer tesne predstihol českého expremiéra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pavel vyhlásil, že v kampani pred druhým kolom sa chce zamerať na ľudí, ktorí sú zo súčasnej spoločenskej situácie nešťastní a dopadajú na nich krízy. "Cesta z ich frustrácie nevedie smerom k Andrejovi Babišovi," povedal Pavel.

16:40 Po sčítaní takmer 99 percent hlasov vyhráva zatiaľ prvé kolo prezidentských volieb v Česku Petr Pavel. Predbehol tak Andreja Babiša, ktorý doposiaľ vo voľbách viedol. TASR o tom informuje podľa predbežných výsledkov volieb, ktoré zverejnil Český štatistický úrad.

16:15 Do druhého kola prezidentských volieb v Česku po sčítaní takmer všetkých hlasov postúpili Andrej Babiš a Petr Pavel.

Po sčítaní takmer všetkých hlasov získal Babiš približne 35,6 percenta hlasov. Tesne za ním nasleduje Pavel, ktorý od voličov obdržal takmer 34,8 percenta hlasov, vyplýva z predbežných výsledkov, ktoré zverejnil Českých štatistický úrad.

Do druhého kola sa nedostala tretia Danuše Nerudová, ktorá získala takmer 13,9 percenta hlasov zúčastnených voličov. Prezidentská kandidátka už zagratulovala „demokratickému víťazovi“ Pavlovi a uviedla, že nebude mať problém ho podporiť v druhom kole volieb. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční o dva týždne, 27. a 28. januára.

16:10 Kandidátka na prezidentku Českej republiky Danuše Nerudová v sobotu v prejave uviedla, že je zaskočená podporou a to, že skončila tretia, nič neznamená, lebo pootvorila dvere ďalším, čo prídu po nej. Vyjadrila sa tak na tlačovej konferencii po zverejnení predbežných výsledkov prvého kola volieb, informuje TASR.

Nerudová poďakovala svojim podporovateľom, dobrovoľníkom, rodine i svojmu tímu za prácu počas predvolebnej kampane. "Celú dobu sme viedli pozitívnu kampaň a myslím si, že sme prispeli k dobrej nálade v tejto krajine. Som rada, že sme ukázali, že človek môže dôjsť ďaleko s pozitívnou kampaňou, že nikoho neočierňuje a s tým, že robí veci dobre," uviedla.

16:00 Budúcim prezidentom ČR bude buď predseda ANO a expremiér Andrej Babiš, alebo bývalý predstaviteľ českej armády a NATO Petr Pavel. Podľa prognózy ČTK postúpi do finále. Žiadny z ich protikandidátov je po sčítaní hlasov z 85 percent okrskov už nemôže predstihnúť. Babiš získal podľa týchto priebežných výsledkov 36,4 percenta hlasov, Pavol 34 percent.

15:51 Po sčítaní vyše 80 percent hlasov postupujú do druhého kola českých prezidentských volieb Andrej Babiš a Petr Pavel. TASR o tom informuje podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila spravodajská televízia ČT24.

Podľa doteraz sčítaných výsledkov by vyhral druhé kolo volieb Babiš so ziskom takmer 37 percent hlasov. Za ním nasleduje zatiaľ Pavel s približne 33,5 percentami. Podľa politológov sa však ešte poriadne na prvých dvoch miestach môže zmeniť.

15:40 Zatiaľ nie je dôvod oslavovať, druhý polčas bude náročnejší. Na tlačovej konferencii to povedal kandidát na prezidenta Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. "Veľmi si vážim záujmu, chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prišli k voľbám," povedal Pavel s tým, že o výsledkoch bude hovoriť až potom, keď budú známe.

15:25 Po sčítaní vyše 60 percent hlasov zatiaľ stále v prvom kole českých prezidentských volieb vedie Andrej Babiš so ziskom približne 37,5 percenta hlasov. Do druhého kola by spolu s Babišom podľa predbežných výsledkov postúpil Petr Pavel, ktorý zatiaľ získal vyše 32,5 percent hlasov, informuje TASR podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila spravodajská televízia ČT24. Na treťom mieste je zatiaľ Danuše Nerudová s približne 13,7 percentami hlasov. Týchto troch kandidátov favorizovali aj predvolebné prieskumy.

15:05 Po sčítaní približne 35 percent hlasov zatiaľ v prvom kole českých prezidentských volieb vedie Andrej Babiš so ziskom necelých 39 percent hlasov. Do druhého kola by spolu s Babišom podľa predbežných výsledkov postúpil Petr Pavel, ktorý zatiaľ získal okolo 31,5 percenta hlasov, informuje TASR podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila spravodajská televízia ČT24.

14:55 Po sčítaní približne 15 percent hlasov zatiaľ v prvom kole českých prezidentských volieb vedie Andrej Babiš so ziskom približne 39 percent hlasov. Do druhého kola by spolu s Babišom podľa predbežných výsledkov postúpil Petr Pavel, ktorý zatiaľ získal okolo 31 percent hlasov, informuje TASR podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila spravodajská televízia ČT24. Na treťom mieste je zatiaľ Danuše Nerudová s necelými 14 percentami hlasov. Týchto troch kandidátov favorizovali aj predvolebné prieskumy.

14:48 Veľká volebná účasť môže s výsledkom veľmi zamávať. Už v túto chvíľu som veľmi spokojná, pretože žiadna žena nebola na mojom mieste. Po príchode do svojho volebného štábu po ukončení prvého kola prezidentských volieb v Českej republike to uviedla kandidátka Danuše Nerudová. Na základe spravodajského portálu iDnes.cz o tom informuje TASR.

"Bola to naozaj dlhá cesta, ale mladí ľudia si podľa mňa aj vďaka nej uvedomili, že nemusia sedieť v kúte. Nervozita zo mňa opadla v momente, keď som vhodila lístok do urny,“ uviedla. Za úspech by považovala volebný výsledok okolo 20 percent. S volebnou kampaňou je spokojná.

14:40 Prvé výsledky úvodného kola prezidentských volieb tento rok prišli zo Svitavska a Plzeňska. Na volebnom webe ich Český štatistický úrad zverejnil o 14:19 h.

V obci Štichov v okrese Plzeň-juh prišlo hlasovať 59 zo 68 oprávnených voličov. Zvíťazil tam predseda ANO Andrej Babiš. Dostal 32 hlasov, teda 54,23 percenta. Na druhom mieste skončil generál vo výslužbe Peter Pavol. Dostal desať hlasov, čo predstavovalo 16,94 percenta.

Rovnako v jednom zo svitavského okrsku skončil na prvom mieste Babiš s 22 z 56 odovzdaných hlasov, teda s 39,28 percenta. Pavlov odstup nebol v okrsku taký vysoký ako v Štichove, dostal 17 hlasov, teda 30,35 percenta. V okrsku mohlo voliť 554 ľudí.

14:30 Kandidát na prezidenta Tomáš Zima dnes pri príchode do svojho štábu na pražskej Letnej zopakoval, že stále verí vo svoj postup do druhého kola. Bojovať sa podľa neho má až do konca. Dorazil krátko pred 14.00 h, keď sa v Česku uzavreli volebné miestnosti. Považuje za dobré, že bola zrejme vysoká volebná účasť. Bývalému rektorovi Univerzity Karlovej Zimovi prieskumy verejnej mienky ani kurzy stávkarov šancu na druhé kolo nedávali.

14:00 V prvom kole prezidentských volieb odvolila do dnešného poludnia viac ako polovica voličov. V niektorých okrskoch účasť už dopoludnia presiahla 60 percent. Hlasovanie doteraz nenarušili žiadne významnejšie problémy, moravskoslezskí policajti sa ale zaoberajú podnetmi občanov na možné ovplyvnenie volieb. Ľudia môžu prísť svoj hlas dať jednému z ôsmich kandidátov do dnešných 14.00 h. Výsledky by mohli byť podľa štatistikov známe dnes neskoro popoludní či večer. Pred piatimi rokmi sa prvého kola voľby zúčastnilo vyše 61,9 percenta voličov.

"Odovzdané hlasy sčítajú okrskové volebné komisie, ktorých je takmer 15.000. Na organizácii hlasovania a sčítavania sa podieľa približne 100.000 občanov," uviedlo české ministerstvo vnútra. Voľby sa zaobišli bez väčších problémov. Predsedovia volebných komisií uvádzali jediné komplikácie spočívajúce v tom, že si niektorí voliči zabudli doklad totožnosti. Podľa spravodajského portálu iDNES.cz sa policajti z obvodného oddelenia Frýdek-Místek zaoberajú podnetom 56-ročnej ženy, ktorá poukázala na možné ovplyvňovanie volieb. Do schránok v jednom z vchodov na ulici Novodvorská totiž na základe oznámenia niekto vhadzoval listy s návodom, koho voliť.

Útok na ukrajinské mesto prerušil hlasovanie

Českí občania volili nového prezidenta aj za hranicami štátu. Ranný útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev však prerušil hlasovanie v prezidentských voľbách na tamojšej českej ambasáde. Volebná komisia sa musela schovať v kryte. Ako neskôr informoval zastupiteľský úrad všetci členovia komisie boli v poriadku. Voľby pokračovali približne po hodine. Volebná účasť bola v prezidentských voľbách v niektorých okrskoch vyššia než v predchádzajúcich voľbách v roku 2018. Ako informovala česká stanica ČT24 v sobotu dopoludnia sa pohybovala medzi 50 a 55 percentami.

Voľby sa môžu opakovane uskutočniť koncom januára

O post prezidenta Českej republiky sa uchádza osem kandidátov. Karel Diviš, Danuše Nerudová a Petr Pavel sú trojicou občianskych kandidátov, ktorým sa podarilo vyzbierať viac než 50.000 podpisov občanov. Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Tomáš Zima sú politickými kandidátmi, ktorých podporili poslanci či senátori. Ak žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu platných hlasov, 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo volieb.