Vojenská mierová misia NATO nepovolila srbskej armáde a polícii vstup do Kosova

BELEHRAD/PRIŠTINA - Vojenská mierová misia NATO v Kosove (KFOR) odmietla požiadavku srbskej vlády o povolenie vstúpiť s približne 1000 príslušníkmi srbskej polície o ozbrojených síl do Kosova. Belehrad o to požiadal v súvislosti s nedávnym napätím medzi týmito dvoma balkánskymi krajinami. V nedeľu to uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič. Informovala agentúra Reuters.

"Misia KFOR odpovedala, že podľa nej nie je potrebné vyslať do Kosova srbskú armádu," vyhlásil Vučič v rozhovore pre súkromnú televíziu Pink. Reuters pripomína, že Srbsko v decembri požiadalo KFOR o povolenie vstúpiť s 1000 vojakmi na kosovské územie. Urobilo tak v súvislosti s potýčkami na severe Kosova, ktorý obývajú najmä etnickí Srbi. Srbsko sa pri tom odvolávalo na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z roku 1999, ktorá sa zmieňuje o možnej prítomnosti srbských bezpečnostných síl v Kosove.

Takéto nasadenie srbských vojakov by však malo len úzky mandát a podmienkou by bol súhlas KFOR. Prezident Vučič taktiež kritizoval mierové sily KFOR za to, že o svojom rozhodnutí nepovoliť srbskej armáde vstup do Kosova informovali v predvečer pravoslávnych Vianoc. Kosovo sa po intervencii NATO v roku 1999 dostalo pod správu misie OSN (UNMIK). V roku 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť. Misia KFOR pod vedením Severoatlantickej aliancie sa dosiaľ stará o vojenskú bezpečnosť v Kosove. Belehrad štátnosť Kosova neuznáva.