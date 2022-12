AKTUÁLNE Lavína úradovala v dovolenkovom raji Slovákov: Zasypaní sú desiati ľudia!

Archívne VIDEO

Polícia oznámila, že jednu osobu so zraneniami medzitým zachránili. Po zvyšných zasypaných obetiach stále pátrajú lavínové psy a vrtuľníky. Lavína začala padať okolo 15.00 h SEČ v oblasti 2700 metrov vysokého štítu Trittkopf, v lokalite lyžiarskeho strediska Lech/Zürs v Alpách v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko. Podľa služby pre vydávanie výstrah pred lavínami bolo v tejto lokalite v nedeľu značne vysoké riziko pádu lavín. V oblasti dnes podľa úradov panovalo značné lavínové nebezpečenstvo.

Aktualizované 20:40 "Robíme všetko, aby sme zimných športovcov zachránili," uviedli zástupcovia obce Lech o akcii, do ktorej sa zapojilo vyše 100 ľudí. "Nasadili sme všetky zásahové vozidlá a všetko so svetlometmi, čo máme k dispozícii," povedal potom podľa verejnoprávnej televízie ORF Hermann Fercher z operačného strediska záchranárov.

Po zotmení prestali záchranári pátrať za pomoci vrtuľníkov. Záchranná akcia, do ktorej sú zapojení aj špeciálne vycvičení psi, ale bude podľa Ferchera pokračovať, a to pokojne celú noc, ak to bude potrebné. Horská služba vychádza z toho, že pod snehom je naďalej deväť ľudí, aj keď polícia počas dňa hovorila o tom, že ich presný počet nie je jasný.