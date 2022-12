Rokovanie maďarského parlamentu narušili protestujúci proti stavu vzdelávania

"V uplynulom období sa udialo mnoho vážnych vecí súvisiacich s protestami proti zlému stavu verejného vzdelávania, avšak nevyjadrili sa k nim ani minister vnútra Sándor Pintér, ktorého rezort zodpovedá aj za školstvo, a ani premiér Viktor Orbán," povedala pred budovou parlamentu účastníčka pondelňajšieho protestu Katalin Törleyová. Táto bývalá učiteľka budapeštianskeho Gymnázia Ferenca Kölcseyho, ktorú pre účasť na protestoch ešte v septembri prepustili zo zamestnania, dodala, že problémy školstva musia priniesť priamo do parlamentu, aby si aj poslanci uvedomili, že nejde iba o mzdové nároky.

Do prvého výstražného štrajku sa zapojilo 20-tisíc pedagógov

Na svojich tričkách v tichosti na galérii rokovacej sály prezentovali deväť bodov svojich požiadaviek, predsedajúci ale vyhodnotil ich konanie ako narušenie poriadku. Do prvého výstražného štrajku sa 31. januára zapojilo 20.000 pedagógov. Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpilo 16. marca 30 percent učiteľov. Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili 27. októbra v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve a 26. novembra vyšlo do ulíc Budapešti znova tisíce protestujúcich. Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.