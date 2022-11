OĽANO sa stalo plnohodnotným členom EPP: Pozícia Slovenska v EÚ prepojením zosilnie, tvrdí Heger

LISABON/ BRATISLAVA - Hnutie OĽANO sa v piatok stalo plnohodnotným členom Európskej ľudovej strany (EPP). Potvrdil to predseda EPP Manfred Weber spolu so slovenským premiérom Eduardom Hegerom po skončení hlasovania, v rámci ktorého OĽANO dostalo väčšinu hlasov.

"Som veľmi rád, že európski priatelia ocenili náš odvážny a úprimný zápas o spravodlivý štát. Silné Slovensko potrebuje silné partnerstvá v EÚ, a preto je nám cťou byť členom tejto veľkej rodiny európskych demokratov," vyhlásil líder OĽANO Igor Matovič. Pripomenul krízy, ktorým čelí Európa a celý svet vrátane Slovenska. "My sa však nevzdávame a sme schopní opakovane doručovať ľuďom pomoc v objeme, aký nemá v histórii nášho štátu obdobu," doplnil. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš poukázal, že EPP bola založená na ideáloch demokracie, transparentnosti a blízkosti občanom, čo sú podľa jeho slov aj hodnoty OĽANO. "OĽANO je nielen protikorupčné a reformné hnutie, ale je aj garantom ukotvenia Slovenska v rodine vyspelých západných krajín. Aj vďaka nášmu členstvu v EĽS budeme môcť ešte lepšie obhajovať záujmy Slovenska," doplnil Šipoš.

VIDEO Pollák o úspechu OĽANO z hľadiska vstupu do politickej rodiny EPP

Weber v Lisabone ocenil, že OĽANO je politická sila, ktorá má záujem zveľaďovať budúcnosť Slovenska, a že hnutie spĺňa tri základné kritériá a princípy právneho štátu. Podľa premiéra Hegera dostalo OĽANO šancu budovať spoločnú budúcnosť EPP a silnejšiu Európu. "Chceme prispieť k silnejšej Európe, ktorá zaistí mier, stabilitu, rast a vysokú kvalitu života jej občanom," vysvetlil premiér. Doplnil, že OĽANO pokračuje v boji za budúcnosť Slovenska, za demokratický rozvoj a spravodlivú budúcnosť, kde základom je právny štát. OĽANO sa stalo plnohodnotným členom EPP napriek tomu, že nemalo podporu ostatných troch slovenských strán, ktoré sú členmi tábora európskych ľudovcov. Podľa zdrojov TASR slovenské strany KDH, Spolu a Szövetség-Aliancia mali výhrady voči OĽANO.

Pozícia Slovenska v EÚ väčším prepojením na tábor EPP zosilnie, tvrdí Heger

Premiér, ktorý prišiel na politické zhromaždenie EPP do Portugalska na osobné pozvanie predsedu EPP Manfreda Webera, uviedol, že odobrenie členstva OĽANO je veľká česť, ale aj uznanie práce hnutia za posledných 11 rokov politického pôsobenia na Slovensku. Heger skonštatoval, že užšie prepojenie na najsilnejšiu a najvplyvnejšiu európsku stranu je dobrá správa pre Slovensko, ktoré získava nových spojencov. "Máme nových spojencov. Nielen my ako OĽANO, ale Slovensko vôbec. Na to, aby sme mohli budovať silnejšiu pozíciu našej krajiny pri hľadaní a presadzovaní riešení, ktoré potrebujeme aj na Slovensku," vysvetlil a dodal, že sa to týka napríklad energetickej krízy či boja proti dezinformáciám, kde Slováci potrebujú spojencov na európskej pôde.

Premiér pripomenul, že OĽANO vždy chcelo zmeniť systém predošlých ľavicových vlád, ktoré ľahostajne pristupovali k vysokej korupcii i správe veci verejných a ohýbali spravodlivosť. Slovenskí voliči podľa neho dali hnutiu dôveru v roku 2020 aj preto, aby si polícia, súdy a prokuratúra mohli otvorene robiť svoju prácu, čo už prináša výsledky v oblasti boja proti korupcii, a aby bolo možné vrátiť Slovensko na trajektóriu demokratickej krajiny. "Pre nás je to ďalšia výzva. Jedno je očista spoločnosti, ale zároveň potrebujeme investovať do reforiem, čo sme posledné dva roky aj robili a teraz sa postupne tie reformy pretavujú do života a sú na ne naviazané veľké investičné stimuly, ktoré občania pocítia v najbližších rokoch," opísal situáciu. Dodal, že jeho vláda chce bojovať za slobodu a demokraciu a spravodlivosť na Slovensku, lebo to prináša kvalitu života, akú si občania zaslúžia.

V EPP sú ľudia a členské strany, ktoré hnutie OĽANO nevnímajú ako štandardnú politickú stranu, čo aj dávajú najavo. Heger v tejto súvislosti uviedol, že hnutie bude určite viac investovať do svojho rozvoja. "Naše hnutie budujeme postupne a svedomito. Je to proces. Chceme mať čestných, poctivých a profesionálnych ľudí, ktorí dokážu spravovať Slovensko po dlhé roky tak, aby bolo spravodlivou a demokratickou krajinou," dodal. Spresnil, že OĽANO má už 11 rokov otvorenú pozvánku pre ľudí do politiky, pre tých, ktorí to so Slovenskom myslia vážne. "Otvárame kandidátku v každých voľbách, aby ľudia mohli vstúpiť do politiky, a máme otvorené aj členstvo. Stále budeme ponúkať priestor ďalším ľudom, aby sa mohli stať členmi," povedal. Priznal, že nie vždy sa všetko podarí, čo platí aj pre členov strany, ale treba sa z toho poučiť.