VIDEO Stopy po ihle alebo vyduté žily? Analytici sa zhodujú v jednom, prezident Putin je skutočne chorý

MOSKVA – Zdravotný stav ruského prezidenta je už dlhšiu dobu predmetom rôznych špekulácií. Teórie o smrteľných chorobách na chvíľu utíchli, no teraz opäť vyplávali na povrch. Údajne by malo ísť o uniknuté dokumenty zo špionáže, ktoré pripisujú ruskému vodcovi viacero vážnych chorôb.

Západ už dlhšiu dobu šíri informácie o zlom zdravotnom stave Vladimira Putina (70). Tieto správy sa objavovali ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu. Vo všeobecnosti má ruského vodcu sledovať tím špecialistov, píše The Sun. Západné krajiny sa opierajú o tvrdenie bývalého šéfa MI6 Sira Richarda Dearlovea, ktorý povedal, že ruskému vodcovi hrozí od 2023 sanatórium, kam ho prevezú kvôli stále zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu.

Liečba

Len nedávno mal byť ruský vodca zaznamenaný na videu, kde je na chrbte jeho ruky jasne vidieť stopy po ihle. Má ísť údajne o formu liečby rakoviny. Ruský spravodajca blízky Kremľu mal potvrdiť, že Putinovi diagnostikovali skoré štádium Parkinsona a rakoviny pankreasu. Okrem toho sa hovorí aj o ďalšej chorobe, a síce rakovine prostaty. "Môžem potvrdiť, že mu (Putinovi) bola diagnostikovaná Parkinsonova choroba v počiatočnom štádiu, tá už ale postupuje. Tento stav bude samozrejme popieraný všetkými možnými spôsobmi" uviedol.

Ako ďalej informoval, Putin berie pravidelne rôzne steroidy a aplikujú mu špeciálne injekcie proti bolesti. Tie by mali zabrániť šíreniu rakoviny pankreasu. Moskva mala údajne zverejniť dve videá. Na jednom bola stopa po inejkcií zakrytá. "Nespôsobuje to len veľa bolesti, Putin má opuchnutú tvár a prejavujú sa uňho ďalšie vedľajšie účinky vrátane výpadkov pamäte," dodal ruský zdroj.

Koniec silného vládcu?

Kremeľ vždy opisoval Vladimira Putina ako zdravého a silného človeka a nikdy nespomenul, že by to malo byť inak. Ruský prezident vystupoval dlhé roky so statusom silného vodcu, no jeho dramatická zmena výzoru v poslednej dobe naznačuje, že by mohol trpieť ťažkými bolesťami. Verejné vystúpenia počas vojny na Ukrajine odhalili, že je zadýchaný, vyčerpaný a má problém s vyjadrovaním. Začiatkom tohto mesiaca bolo evidentné, že Putin trpí bolesťami.

Galéria fotiek (2) Putin sa kŕčovito pridržiaval stola.

Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP

Stalo sa tak počas prehliadky na moskovskom Červenom námestí. Okrem toho mal výrazne sfarbené a plné líca. Bývalý ukrajinský novinárt Tom Warner povedal, že si z tejto udalosti stiahol päť videí, ktoré boli uverejnené na Telegrame. "Pozorne som sa pozrel na všetky zábery, ktoré snímali zadnú stranu ruky. Zdá sa, že sú to len zvláštne vyduté žily. Zarážajúce sú však obe opuchnuté ruky aj tvár. Je to známka dlhodobého užívania kortikosteroidov," vysvetľuje.

Nechce sa zapísať ako porazený

Ruský prezident opakovane vzbudzoval obavy z použitia jadrových zbraní. Špecialista na teóriu hier Georgij Egorov varoval, že jadrový útok má pre Putina zmysel, ak mu zostáva len niekoľko mesiacov života. "Použítie jadrových zbraní je pre Putina možné len v jednej situácii. Ak sú chýry o jeho zdravotných problémoch pravdivé a zostáva mu len niekoľko mesiacov života, nechce sa zapísať do histórie ako porazený," uviedol pre Novaja Gazeta.