Neuveriteľný zločin: Násilník a zlodej zachytený na kamere, v banke si vyhliadol takmer storočnú obeť!

VIDEO Zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré poskytla česká polícia:

Nemenovaná dôchodkyňa (98) sa stala počas minulého týždňa obeťou krádeže a násilia. Seniorka si bola v banke na Václavskom námestí v Prahe vybrať peniaze z bankomatu. Na mieste jej chcel pomôcť istý muž (31). Seniorka ešte vtedy netušila, že má do činenia s kriminálnikom, uvádza Policie České republiky. Po vyzdvihnutí peňazí sa vybrala seniorka domov. Muž, ktorý sa spočiatku zdal ako nápomocný, ju sledoval celú cestu až k jej domu. Tam ju následne prepadol.

Incident sa odohral v pondelok 17. októbra. Banka, kde si pani vyberala peniaze, poskytla svoj kamerový záznam polícii na lepšiu identifikáciu páchateľa. Na videu je jasne vidieť, ako muž pomáha starej pani s obsluhou automatu na poradové čísla. Dokonca tam bol prítomný aj keď prišlo k výberu hotovosti. Útočník teda presne vedel, koľko má seniorka pri sebe peňazí.

Po tom, ako ju sledoval až domov, vstúpil za ňou do vchodu pod zámienkou, že je pracovník banky a peniaze, ktoré si pred chvíľou vybrala, sú vraj falošné. Takýmto klamstvom chcel docieliť, aby mu ich dôchodkyňa odovzdala. Tá však odmietla takej absurdite uveriť. Muž jej následne vytrhol z rúk vozík, na ktorom mala nákupnú tašku a začal v nej hľadať peňaženku. I keď sa seniorka snažila brániť, proti mladému mužovi nemala šancu. Útočník ju odstrčil tak silno, že spadla na zem. Následne pred ňou vysypal celý obsah tašky.

Temná minulosť

Mužovi sa napokon podarilo dôchodkyňu okradnúť, ale aj táto časť incidentu bola kompletne zaznamenaná na kamerovom systéme. Policajné zložky vďaka záznamom z banky, bytovky aj jej okolia, rýchlo zistili, že páchateľ mal namierené do kasína. Tam ho už ale zatkli muži zákona. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že kriminálnik už spáchal podobný trestný čin pred desiatimi rokmi. Vtedy tiež prepadol seniorku. Po zadržaní a následnom odsúdení putoval do basy na šesť a pol roka. S podnetom na vzatie do väzby súhlasili prokurátor aj sudca. Mužovi (31) hrozí za zločin lúpeže a ublíženie na zdraví až desaťročný trest odňatia slobody.