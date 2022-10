Tunisko zadržalo počas jedinej noci viac ako 800 utečencov

TUNIS - Tuniské úrady v piatok oznámili, že tento týždeň sa im podarilo počas jedinej noci zadržať viac ako 800 ľudí, ktorí sa snažili nezákonne preplaviť do Talianska na člnoch. Informovala o tom agentúra AFP.

Tuniská národná garda v noci zo stredy na štvrtok zadržala v rámci 37 rozličných akcií dohromady 813 migrantov vrátane 437 osôb zo subsaharskej Afriky. Miestne orgány zatkli 48 ľudí, pričom na šiestich z nich už bol vydaný zatykač za to, že sa "pripojili k organizovanej skupine s cieľom nelegálne prekročiť hranice", uviedla národná garda. Tuniské ministerstvo vnútra tiež oznámilo, že sa v uplynulých dňoch podarilo zadržať viac ako 1300 ľudí podozrivých z trestného činu prevádzačstva.

Tunisko je obľúbeným bodom

Agentúra AFP pripomína, že Tunisko je obľúbeným východiskovým bodom pre utečencov, keďže talianske pobrežie je odtiaľ vzdialené len približne 200 kilometrov. Plavbu cez Stredozemné more často podnikajú v člnoch, ktoré nie sú plavbyschopné. Podľa ľudskoprávnych organizácií tento rok zadržali úrady na pobreží Tuniska dohromady 23.500 utečencov, pričom viac než 500 osôb sa stratilo alebo zahynulo. Rímski predstavitelia dodávajú, že od januára do septembra sa podarilo dostať do Talianska 15.000 Tunisanom. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je stredomorská trasa najnebezpečnejšou cestou pre utečencov vôbec.