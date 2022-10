Česká polícia odhalila počas soboty na hranici so Slovenskom 181 nelegálnych migrantov

Celkovo bolo v čase od soboty 07.00 h do nedele 07.00 h skontrolovaných 17.850 osôb. Zadržaný nebol v uvedenom období nijaký prevádzač. Podmienky vstupu do krajiny nesplnilo 38 ľudí. Česká polícia začala od polnoci z 28. na 29. septembra vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnych hraníc so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici.

K tomuto kroku polícia pristúpila pre zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska. Pôvodne boli kontroly ohlásené na desať dní, no neskôr ich Praha predĺžila o ďalších 20 dní. Potrvajú tak najmenej do 28. októbra. Kontroly na slovenskej hranici s rovnakým termínom, predĺžením i odôvodnením zaviedlo aj Rakúsko.