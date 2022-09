Uganda zaznamenala prvé úmrtie na ebolu od roku 2019

"Potvrdeným prípadom je 24-ročný muž, obyvateľ dediny Ngabano v okrese Mubende, u ktorého sa prejavili príznaky eboly a neskôr ochoreniu podľahol," napísalo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Twitter. Ešte nie je známe, ako sa muž nakazil. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neskôr ozrejmila, že 24-ročný muž v okrese Mubende mal pozitívny test na pomerne zriedkavý sudánsky variant vírusu eboly.

Ugandská Národná služba rýchlej reakcie v uvedenom okrese prešetrila šesť podozrivých úmrtí, ku ktorým došlo počas uplynulého mesiaca. Liečbu podstupujú ďalší ôsmi pacienti s podozrením na ebolu, uviedla ďalej WHO. "Je to prvýkrát po vyše desiatich rokoch, čo Uganda zaznamenáva sudánsky variant eboly," vyhlásila riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová. "Úzko spolupracujeme s národnými zdravotníckymi úradmi, aby sme zistili zdroj nákazy. Zároveň pomáhame pri urýchlenom zavádzaní účinných opatrení spomaľujúcich jej šírenie," uviedla Moetiová.

V roku 2019 chorobe podľahlo päť ľudí

Uganda, ktorá má priepustnú hranicu s Konžskou demokratickou republikou (KDR), zaznamenala v minulosti niekoľko výskytov ochorenia, naposledy v roku 2019, keď ebole podľahlo najmenej päť ľudí. Minulý mesiac zaznamenali nový prípad eboly na násilnosťami sužovanom východe KDR, a to necelý polrok po tom, čo bol vyhlásený koniec epidémie na severozápade krajiny.

Ebola je vírusová krvácavá horúčka s úmrtnosťou až 90 percent. Prvýkrát ju identifikovali v roku 1976 v Konžskej demokratickej republike (vtedajšom Zaire). Názov dostala podľa jednej z tamojších riek. Vírus, ktorého pôvodcom sú netopiere, odvtedy vyvolal v Afrike sériu epidémií a zomrelo pri nich približne 15.000 ľudí.

Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Vírus eboly spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich vyliečení.