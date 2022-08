KDR preveruje podozrenie na výskyt eboly: Predchádzajúca epidémia tam skončila len nedávno

Ako uviedla agentúra AFP, konžské úrady preverujú prípad 46-ročnej ženy, ktorá zomrela v pondelok v provincii Severné Kivu na východe KDR. Žena bola hospitalizovaná v nemocnici v meste Beni "pôvodne pre iné ochorenia, ale následne sa u nej prejavili príznaky zodpovedajúce vírusovému ochoreniu ebola", uviedla WHO vo svojom vyhlásení. Vzorky odobraté u tejto ženy boli zaslané do laboratória na testovanie.V provincii Severné Kivu pôsobí tím odborníkov WHO, ktorý je nápomocný miestnym zdravotníkom pri preverovaní podozrivého prípadu i pri prípravách na možné vypuknutie epidémie, píše sa vo vyhlásení regionálnej riaditeľky WHO pre Afriku Matshidiso Moetiovej.

Galéria fotiek (2) Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v súvislosti s epidémiou eboly stav ohrozenia

Zdroj: SITA/AP/Jerome Delay

Vláda KDR v sobotu vyzvala verejnosť na opatrnosť a ubezpečila, že v Severnom Kivu sú k dispozícii "zásoby vakcín" proti ebole. Ebola je často smrteľná vírusová hemoragická horúčka. Choroba bola pomenovaná podľa rieky v Zaire, ako sa KDR volala v čase objavenia choroby. Prenáša sa kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného. Hlavnými príznakmi ochorenia sú horúčka, zvracanie, krvácanie a hnačka. Od roku 1976 zažila KDR 14 epidémií eboly, pričom posledná sa vyskytla pred niekoľkými mesiacmi na severozápade krajiny, kde bolo zaznamenaných päť úmrtí. Zatiaľ najzávažnejšia v KDR bola epidémia v roku 2020, keď tejto chorobe podľahlo 2280 ľudí. WHO v piatok uviedla, že dva existujúce liečebné postupy počet úmrtí na ebolu výrazne znižujú.