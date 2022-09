Vyplavené veľryby našli v pondelok na pláži ostrova King Island, ktorý leží v Bassovom prielive medzi Melbourne a severným pobrežím Tasmánie, uviedlo tasmánske ministerstvo pre prírodné zdroje a životné prostredie. V utorok na ostrov vycestoval tím zo štátneho programu pre ochranu morského života, ktorého členovia vykonajú pitvy uhynutých veľrýb, aby určili príčinu ich smrti.

Úrady zverejnili fotografie veľrýb ležiacich na boku v plytkej vode na kamenistej pláži a plánujú prehľadať priľahlú oblasť, či sa v okolitých vodách nenachádzajú aj ďalšie veľryby. Podľa úradov sa totiž vorvane tuponosé bežne nevyskytujú pri tasmánskom pobreží a oblasť, v ktorej ich vyplavilo na pláž, leží mimo ich obvyklého miesta výskytu.

Galéria fotiek (2) Na tasmánske pobrežie vyplavilo 14 vorvaňov, ich úmrtie vyšetrujú

Zdroj: SITA/Department of Natural Resources and Environment Tasmania via AP

"Musí byť vykonané ďalšie vyšetrovanie, no je možné, že išlo o veľryby z jedného samčieho húfu mladých vorvaňov, ktorí sa spojili po opustení materskej skupiny," uviedli tasmánske úrady. Medzičasom tiež varovali surferov a plavcov, aby sa oblasti v okolí pláže vyhýbali pre prípad, že by telá uhynutých veľrýb prilákali do blízkych vôd žraloky.

Pred dvoma rokmi vyplavilo na pieskové pláže na tasmánskom západnom pobreží približne 470 veľrýb - guľohlavcov. Podarilo sa zachrániť 111 z nich, no zvyšok uhynul. Išlo o najrozsiahlejšie masové uviaznutie morských živočíchov na pláži v Austrálii.