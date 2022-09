Taliansko čakajú predčasné voľby: Obava z populizmu a krajnej pravice, zmenia chod politickej scény v celej Európe?

archívne video

Ako v nedeľu informovala agentúra DPA, bývalý taliansky premiér a centrista Matteo Renzi vo svojom verejnom vystúpení obvinil lídra Hnutia piatich hviezd (M5S) Giuseppeho Conteho z podnecovania násilia. Agentúra DPA vysvetlila, že z minimálnej mzdy žijú mnohí Taliani, najmä na juhu krajiny. Conteho hnutie M5S je jedným z hlavných zástancov minimálnej mzdy, ktorú však chcú iné strany zrušiť.

Predčasné voľby v Taliansku sa uskutočnia už o niekoľko dní, a to 25. septembra . Všetko sa to zbehlo po tom, ako v júli padla vláda premiéra Maria Draghiho.

Salvini a Meloniová sú zásadnými postavami vo voľbách

Líder LSP Matteo Salvini počas víkendu zaútočil na Draghiho za jeho vyhlásenia o údajnom zasahovaní Ruska do volieb v Taliansku. Draghi totiž v piatok povedal, že talianska politika nebude porazená nepriateľmi zo zahraničia a ich "nájomnými poskokmi".

Mnohí obyvatelia Talianska, ako aj politickí pozorovatelia to považujú za poukázanie na Salviniho, ktorý udržiava úzke vzťahy s Ruskom už roky a je aj obdivovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina.

Galéria fotiek (2) Matteo Salvini

Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

Pravica a populizmus

Portál Trend tiež prichádza s úvahami o tom, čo bude znamenať, ak sa pravicové hnutie ako Fratelli d'Italia (Bratia Talianska, skratkou FdI) dostane na čelo vlády. Zásadne to totiž môže vraj ovplyvniť európsku politiku. Líderkou FdI je Giorgia Meloniová, ktorú obviňujú z toho, že je vraj "neofašistka". Salviniho hnutie Lega zas politológovia označujú za populistické.

Dôležitou postavou je aj Meloniová, ktorá tiež vedie Stranu európskych konzervatívcov a reformistov, ktorá zahŕňa desiatky pravicových formácií vrátane poľského Právo a spravodlivosť, španielskeho Voxu a Švédskych demokratov. Ciele si teda stanovili aj za hranice Talianska, čo je hlavný dôvod, prečo mnohí hovoria o tom, aký dopad budú mať voľby v Taliansku na politický chod ostatných krajín v Európe.

Úniu tak zrejme čaká tvrdý boj ideí a myšlienkových pochodov. To môže mať vážne dôsledky pre integračný proces. Aspoň to si myslí bývalá riaditeľka výskumu v Európskej centrálnej banke, ktorá písala zahraničnopolitický komentár pre Project Syndicate na túto tému. Podľa nej by stúpenci Únie nemali "démonizovať" lídrov ako Meloniová. Skresľovanie jej názorov im vraj nepomôže a mali by prijať ich kritiku a sami navrhovať riešenia a spôsoby, ako podporiť európsku politiku.