Senát amerického Kongresu ratifikoval prístupové protokoly Švédska a Fínska do NATO

WASHINGTON - Senát amerického Kongresu ratifikoval v noci na štvrtok prístupové protokoly Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Rozšírenie NATO podporila drvivá väčšina členov Senátu. Informuje o tom agentúra AFP.

"Toto historické hlasovanie vysiela dôležitý signál trvalého a dvojstranného záväzku Spojených štátov voči NATO a zaisťuje, aby naša Aliancia bola pripravená postaviť sa výzvam súčasnosti aj budúcnosti," uviedol Biden vo vyhlásení zverejnenom po ratifikácii.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Jim Watson/Pool via AP

Zo 100 členov Senátu hlasovalo až 95 za vstup spomínaných dvoch severských krajín do NATO. Proti hlasoval iba jeden člen tohto amerického zákonodarného orgánu, republikán Josh Hawley, podľa ktorého by sa Spojené štáty mali sústrediť na vlastnú ochranu a Washington by sa mal zamerať skôr na výzvu, ktorú predstavuje Čína, a nie na Európu. Ďalší republikán Rand Paul hlasoval, že je "prítomný" namiesto toho, aby hlasoval za alebo proti ratifikácii.

Prístupové protokoly ratifikovalo 23 krajín

Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer uviedol, že ratifikácia prístupových protokolov Švédska a Fínska je znakom jednoty Západu, ktorá vznikla po tom, čo Rusko 24. februára vpadlo na Ukrajinu. "(Ruský prezident) Putin sa snažil použiť túto vojnu, aby rozdelil Západ. Namiesto toho sme dnes ukázali, že naše spojenectvo je silnejšie než kedykoľvek predtým," uviedol Schumer.

Spojené štáty sa tak stali v poradí už 23. krajinou, ktorá ratifikovala prístupové protokoly Švédska a Fínska do NATO. Protokoly v stredu schválilo i Taliansko a v utorok tak spravilo Francúzsko. Tieto dokumenty musia schváliť parlamenty všetkých 30 krajín Aliancie. Doposiaľ tak nespravilo ešte napríklad Slovensko, Česko či Turecko, ktoré pohrozilo, že "zmrazí" úsilie Fínska a Švédska o vstup do NATO v prípade, ak nepristúpia na podmienky Ankary. Turecko totiž žiada od oboch severských krajín vydanie desiatok osôb - oponentov vlády v Ankare, ktorých Turecko označuje za teroristov - výmenou za podporu ich vstupu do Aliancie, píše AFP.