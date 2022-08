Ďalšie napätie v Európe: Na hranici Kosova to vrie, priživuje sa na tom aj Rusko

"V spolupráci s našimi zahraničími partnermi sa zaväzujeme odložiť účinnosť rozhodnutí o registračných značkách a vstupných a výstupných dokladoch na hraničných priechodoch so Srbskom o 30 dní. Podmienkou je, že budú odstránené všetky barikády a plne obnovená sloboda pohybu," napísal Kurti. Podľa neho sú demonštrácie riadené z Belehradu, čo srbská vláda odmieta. Nariadenia majú novo nadobudnúť platnosť 1. septembra.

Etnickí Srbi v nedeľu večer na severe Kosova zablokovali cesty v blízkosti dvoch kľúčových hraničných priechodov Jarinja a Brnjak so Srbskom. Podľa agentúry Reuters tiež strieľali na policajtov. Kosovský minister vnútra Xhelal Sveçla uviedol, že pri nočných stretoch na severe Kosova bolo zranených 11 ľudí a poškodených niekoľko policajných a iných automobilov.

The #Serbs started building barricades on the central streets of the #Serb-populated #NorthMitrovica in #Kosovo and #Metohija. #Serbia pic.twitter.com/2HdCAp8UZP