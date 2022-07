Obavy sa zatiaľ nenaplnili! Plynovodom Nord Stream 1 po údržbe opäť začal prúdiť plyn z Ruska

BERLÍN - Po pravidelnej údržbe plynovodu Nord Stream 1 boli dnes ráno obnovené dodávky plynu. Agentúre DPA to potvrdil hovorca prevádzkovateľa Nord Stream AG.

Pred začiatkom desaťdňovej údržby boli dodávky na 40 percent kapacity plynovodu. Dnes bude prevádzka zatiaľ na 30 percentách kapacity zariadenia, napísal na twitteri šéf nemeckého regulátora siete Klaus Müller s odvolaním sa na údaje ruskej štátnej firmy Gazprom, ktorá je majoritným akcionárom prevádzkovateľa plynovodu.

Die #Gas-Nominierung von #NordStream1 für heute ist bei ca. 530 GWh/d (= ca. 30% Auslastung) geblieben. Für die jeweils nächsten 2 Stunden ist sie verbindlich, untertägige Veränderungen wären sehr ungewöhnlich. Die initiale Nominierung für den 22.7. erfolgt am Nachmittag. @bnetza https://t.co/itMR5TL6bB — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) July 21, 2022

Hlavná trasa pre dodávky ruského zemného plynu do Európskej únie

Nord Stream 1 vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do Európskej únie. Plynovod bol mimo prevádzky od 11. júla a najmä Nemecko vyjadrovalo obavy, že kvôli napätej situácii medzi Ruskom a Západom zavinenej inváziou ruských vojsk na Ukrajinu už by sa dodávky nemuseli obnoviť.