Panika v chorvátskom letovisku: Stratili sa traja tínedžeri z Česka! Veľké pátranie, takýto malo koniec

LOKVA ROGOZNICA - Traja tínedžeri z Českej republiky opustili pobrežie chorvátskeho areálu Lokva Rogoznica na paddleboardoch. Keď sa po dlhšom čase ani jedno z nich nevracalo, rodičia zavolali políciu. Do pátrania sa okrem polície zapojili aj hasiči a dovolenkári.

V nedeľu okolo desiatej hodiny večer prijala polícia v Omiši oznámenie, že z letoviska Lokva Rogoznica neďaleko ostrova Brač odišli tri deti vo veku 14 a 15 rokov. Informuje o tom chorvátsky spravodajský portál 24sata. Od brehu sa mali odraziť na paddleboardoch, no na súš sa už nevrátili. Nikto nevedel, kam sa podeli.

Okamžite sa rozbehla policajná akcia, do ktorej sa okrem miestnych zložiek zapojili hasiči a HGSS (Chorvátska horská služba). Angažovali sa aj miestni obyvatelia a turisti, ktorí na člnoch spoločne s políciou prehľadávali pobrežie v oboch smeroch na Pisk a Omiš.

"O zmiznutých deťoch sme okamžite informovali celý operačný tím polície, najmä PZ Brač, ktorý mal za úlohu prehľadať pobrežnú časť ostrova Brač, od Postiry po Pučišću. Bola tu aj možnosť, že deti sa vybrali na paddleboardoch práve na neďaleký ostrov," informoval policajný útvar Split-Dalmácia. Vzhľadom na veľkú oblasť museli koordinovať viacero tímov, ktoré sa zapojili do hľadania detí.

Intenzívne pátranie sa skončilo pár minút po polnoci. Deti sa podarilo nájsť hasičom z Omišu, ktorí prehľadávali oblasť pri Pučišće. Všetky tri vyzerali byť v poriadku, no i tak boli prevezené na preventívnu prehliadku do najbližšej nemocnice. Následne sa vrátili k rodičom. Do spomínanej akcie boli od začiatku zapojení aj českí turisti, ktorí boli po celý čas s rodičmi a uľahčovali komunikáciu s políciou. S cieľom zistiť všetky okolnosti tejto udalosti polícia plánuje vypočuť rodičov a očitých svedkov, ktorí boli na pláži v čase zmiznutia detí.