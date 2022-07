VIDEO americkej političky pobláznilo internet. Neuveríte, čo spravila pred kamerou

RHODE ISLAND - Získať čo najväčšiu priazeň v politickej kampani je tradícia, ktorá siaha až do rímskej republiky, no v roku 2022 nabrala oveľa modernejší smer. Členka senátu amerického štátu Rhode Island za Demokratickú stranu zverejnila video, ktorým sa zrejme snaží prilákať na svoju stranu ešte viac voličov. Je možné, že sa niekto na toto chytí?

Tiara Macková (28) zverejnila na sviatok Dňa nezávislosti USA (4. júl) na TikToku video, ako robí stojku na pieskovej pláži. Osobu, ktorá ju pri tom nakrúcala, bolo počuť, ako hovorí: "To je zadok." Macková bola totiž otočená chrbtom ku kamere a hlavou nadol. V tejto polohe začala natriasať zadkom. Po pár sekundách povedala: "Voľte senátorku Mackovú."

Video má už viac ako 132 000 pozretí, no názory naň sa rôznia. Niektorí senátorku kritizovali za to, že nemá žiadnu súdnosť, zatiaľ čo iní ju chválili za krásny zadok. "Žiadna sláva," znel jeden z komentárov, zatiaľ čo niekto ďalší sa vyjadril, že "toto je pravý obyvateľ Rhode Islandu. Môžete sa spoľahnúť na moju podporu". Pripája sa ďalší užívateľ, ktorý napísal: "Všetci si musíme uvedomiť, že aj politici sú len ľudia. Nechcite od nich, aby sa správali tak, ako si to želáte. Oni len robia svoju prácu. Tiara pokračuj v tom, aká si."

Mnohí ďalší uviedli, že keby sa politici správali ľudskejšie, našlo by si k nim cestu oveľa viac voličov. Dokonca sa objavili názory, že čoraz viac Američanov dôveruje skôr mladším politikom a prajú si, aby boli podobné typy aj mimo Rhode Islandu.