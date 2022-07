Detaily hororového útoku žraloka v Egypte: FOTO Rakúšanky (†68) a jej posledné slová pred smrťou

Šesťdesiatosemročná Elisabeth Sauerová sa na dovolenke v Egypte stala obeťou útočiaceho žraloka. Rakúske veľvyslanectvo v Káhire oznámilo, že tam bola na dovolenke so svojím egyptským partnerom, uvádza Mail Online.

Išla sa len trochu schladiť

Dôchodkyňa sa potápala neďaleko pláže Šarm aš-Šajch v zálive Sahl Hasheesh pri turistickom centre Hurgada. Podľa očitých svedkov mala na nohách plutvy a používala šnorchel. Svojmu partnerovi mala povedať, že sa ide len trochu schladiť a o chvíľu sa vráti späť. Boli to však jej posledné slová pred útokom žraloka druhu mako (Mako rýchly).

Mako rýchly

Zdroj: Getty Images

Elisabeth pracovala v rokoch 1998 až 2004 ako poradkyňa miestneho zastupiteľstva v Kramsachu pre Stranu zelených. "Smútime nad odchodom našej členky Elisabeth Sauerovej, ktorá zomrela pri tragickej udalosti. Elisabeth bola od prvých chvíľ veľmi lojálna a ku všetkým sa snažila byť milá. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji," uviedla strana vo svojom vyhlásení.

Niektorí ľudia na pláži sa snažili zachytiť na video, ako sa ranená žena vracia späť ku brehu. Voda okolo nej bola sfarbená do červena. Bol to jasný znak toho, že rany po uhryznutí boli hlboké a veľmi krvácali. Žralok jej odhryzol ruku a nohu. Ľudia na pláži kričali a boli zdesení, no v prvej chvíli nikto neprišiel Sauerovej na pomoc. Až po pár minútach sa niekoľko ľudí rozbehlo za ňou.

Nikto sa jej v prvej chvíli nesnažil pomôcť

Po tom, ako doplávala až na breh, prišla sanitka. Počas prevozu do Nílskej nemocnice však Rakúšanka zomrela. Dôvodom zástavy srdca bola príliš veľká strata krvi a infarkt v dôsledku šoku z bolesti. Tragické momenty opísalo niekoľko ruských dovolenkárov, ktorí to videli na vlastné oči. "Ľudia utekali von z vody. Nikto sa jej v prvej chvíli nesnažil pomôcť. Sanitka síce dorazila, ale mohlo to byť aj rýchlejšie. Bol to strašný pohľad. Tá obluda jej odhryzla ruku až po lakeť," vyjadril sa jeden z turistov. "Vôbec som nevedel, čo sa deje. Nakrúcal som pod vodou chobotnicu, keď som zrazu počul, ako niekto kričí. Vynoril som sa a vidím, ako do ženy hryzie mohutná čeľusť," povedal ďalší Rus. Ako pokračoval, Elisabeth sa po útoku snažila dostať na breh. "Musela byť v úplnom šoku. Neplakala ani nič podobné. Ľudia na pláži kričali a záchranári behali medzi nimi. Tej dôchodkyni nikto nehodil ani záchranné koleso. Sama priplávala až na breh."

Sauerová na pláži upadla do bezvedomia, no to už bola v opatere záchranárov, ktorí ju naložili do sanitky. Po ceste do nemocnice prestala dýchať. Nezachránil ju ani okamžitý pokus o resuscitáciu. Po útoku bolo podľa miestnych správ na tri dni zakázané plávanie, potápanie, šnorchlovanie a rybolov v celej oblasti.