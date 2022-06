MIMORIADNY ONLINE Putin prehovoril: Rusko nie je za útokom v Kremenčuku! TOTO tvrdí o vstupe Fínska a Švédska do NATO

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Invázia na Ukrajine pokračuje: Domáci bojovníci ničia ruské zbrane

6:15 Rusko nemá "nijaký problém" so vstupom Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Ruský prezident Vladimir Putin to povedal v stredu tlačovej konferencii v turkménskom hlavnom meste Ašchabad, kde sa zúčastňoval na tzv. kaspickom summite, informuje agentúra AFP.

Dodal však, že ak by v týchto krajinách došlo k nasadeniu "vojenských kontingentov a vojenskej infraštruktúry", Rusko by bolo "povinné reagovať zrkadlovo" a vytvoriť pre ne rovnakú hrozbu, akú by oni predstavovali pre Moskvu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP/Pavel Golovkin

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil v stredu večer ukončenie diplomatických vzťahov so Sýriou. K takémuto kroku Kyjev pristúpil po tom, ako Damask oficiálne uznal nezávislosť a suverenitu dvoch samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP.