Petr Gazdík rezignuje na post ministra školstva: Stretával sa s kontroverzným podnikateľom

PRAHA - Minister školstva Petr Gazdík (STAN) rezignuje k 30. júnu na funkciu vo vláde. Skončí aj ako podpredseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN). Oznámil to dnes na svojom twitterovom účte. Médiá v posledných dňoch upozorňovali na jeho styky s podnikateľom a lobistom Michalom Redlom, ktorý patrí medzi obvinených v kauze pražského dopravného podniku.

Gazdík uviedol, že sa necíti ničím vinný, nechce ale rozkolísať vládu a koalíciu na prahu predsedníctva v Európskej únii, ktoré na Česko pripadá v druhej polovici roka. Pôjde o prvú zmenu vo vláde Petra Fialu (ODS) od decembrového vymenovania. V prípade Gazdík nepatrí medzi podozrivých, podľa médií sa ale stretol s Redlom v zabezpečenej kancelárii, trávili spolu víkend v Alpách a komunikovali cez zašifrovaný telefón. Gazdík kontakty nepoprel, vylúčil ale, že by Redl nejako zasahoval do jeho politických krokov či rozhodovania STAN. "Moje styky s niektorými ľuďmi však vrhajú tieň aj na hnutie STAN. Nechcem rozkolísať vládu ani koalíciu na prahu predsedníctva EÚ," vysvetlil svoju rezignáciu.

Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6. Přesto, že se necítím ničím vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU. — Petr Gazdík (@petrgazdik) June 19, 2022

Polícia tvrdí, že organizovaná skupina desiatky obvinených systematicky obsadila kľúčové pozície v dopravnom podniku tak, aby dosadení spriatelení manažéri mohli ovplyvňovať rôzne výberové konania s cieľom získať od víťazných firiem úplatky. Do skupiny patril aj bývalý námestník pražského primátora Peter Hlubuček (STAN). Gazdík uviedol, že sa v kauze necíti akokoľvek vinný. "Nič zlé som nevykonal. Informácie, ktoré postupne unikajú z vyšetrovacieho spisu do médií, však stavajú vládu a STAN do nepriaznivého svetla, čomu chcem zabrániť," dodal. Pri ďalšom prejednávaní kauzy sa podľa neho naplno ukáže, že sa ho kriminálny prípad nijako netýka.

Styky z Redlem považuje za chybu. "Alebo naivitu, čo je u politika tiež chyba. To je všetko, čím sa cítim byť vinný. Určite nie účasťou na zločineckom spolčení. Nič som neukradol, nikomu som neprihral žiadny biznis," dodal. Minister školstva by mal byť podľa neho nespochybniteľným vzorom. "Odchádzam nerád od začatej práce," dodal.

Prvý z Fialovej vlády

Gazdík oznámil, že skončí aj ako podpredseda STAN. Zo štvorice radových podpredsedov zvolených na vlaňajšom sneme tak zostane Starostom iba podpredsedníčka snemovne Viera Kovářová. V marci na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák, posledný z podpredsedov Veslav Michalik pred týždňom náhle zomrel. Predseda STAN Vít Rakúšan tento týždeň oznámil, že navrhne konanie jesenného predčasného snemu, funkciu šéfa hnutia bude obhajovať. Gazdík je prvým ministrom, ktorý skončí vo Fialovej vláde. Prezident Miloš zeman vymenoval kabinet vlani 17. decembra, zostava koalícií Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátov sa STAN potom získala dôveru snemovne v polovici januára.