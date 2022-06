Objasnenie veľkej záhady: Prečo niektorých ľudí štípu komáre viac ako ostatných?

Všetci veľmi dobre poznáme drobné vyrážky, ktoré vznikajú po uštipnutí komára. Je to len menšia nepríjemnosť, ktorá po čase zmizne. Máte však niekedy pocit, že vás komáre štípu viac ako iných ľudí? Môže to mať vedecký dôvod! Komáre k vám môžu prilákať rôzne faktory. Uvádza to portál healthline.

Oxid uhličitý

Komáre dokážu rozpoznať množstvo oxidu uhličitého vo svojom prostredí. Výskum ukázal, že rôzne druhy komárov môžu reagovať na oxid uhličitý odlišne. Nárast oxidu uhličitého môže upozorniť komára, že potenciálny hostiteľ je v blízkosti. Komár sa potom presunie do tejto oblasti.

Farby

Staré známe pravidlo "nedávaj si žlté veci, ideme na lúku?" platí skôr pre včely ako pre komáre. Výskum ukázal, že komáre priťahuje čierna farba, no doteraz sa nevie, prečo je tomu tak. Pre komáre môžete byť atraktívnejší aj bez ohľadu na to, či máte na sebe čiernu alebo inú tmavú farbu. Nasledujúce faktory sú podstatne zásadnejšie.

Telesný pach

Komáre priťahujú určité zlúčeniny, ktoré sú prítomné na ľudskej koži a v pote. Dodávajú nám špecifický zápach, ktorý dokáže pritiahnuť komáre. Niekoľko rôznych zlúčenín bolo identifikovaných ako "atraktívne" pre komáre. Sú nimi napríklad kyselina mliečna a amoniak. Vedci stále skúmajú príčiny zmien telesného pachu, ktoré spôsobujú, že niektorí ľudia sú pre komáre atraktívnejší. Príčiny môžu zahŕňať genetiku, určité baktérie na koži alebo kombinácia obidvoch faktorov.

Samotný telesný pach je určený genetikou. Ak ste príbuzný s niekým, koho často štípu komáre, môžete očakávať od tohto hmyzu podobné sympatie. Štúdia publikovaná v roku 2015 zistila, že komáre veľmi priťahujú pachy z rúk jednovaječných dvojčiat. Na telesnom pachu sa podieľajú aj kožné baktérie. Pokiaľ máte špinavé ruky, komára to veľmi nepriťahuje.

Teplo a vodná para

Naše telá vytvárajú teplo a hladiny vodnej pary v blízkosti našej pokožky sa môžu líšiť v závislosti od okolitej teploty. Keď sa komár dostane bližšie k nám, dokáže rozpoznať teplo a vodnú paru. To môže hrať rolu v tom, či sa rozhodne prisať. Istá štúdia zistila, že komáre priťahujú zdroje tepla, ktoré majú požadovanú teplotu. Tieto faktory môžu byť dôležité aj pri výbere hostiteľa. Zvieratá môžu mať rozdielnu telesnú teplotu, alebo iný výdaj tepla, čo je z konečného hľadiska pre komáre menej atraktívne ako ľudské telo.

Schopnosť učiť sa

Komáre by sa mohli naučiť preferovať určitý typ hostiteľa! Môžu spájať určité zmyslové podnety, ako sú vône. Štúdia o chorobách, ktoré prenášajú komáre, zistila, že len 20 percent hostiteľov zodpovedá za 80 percent prenosu chorôb. To by mohlo znamenať, že komáre sa rozhodnú uhryznúť len zlomok ľudí.

Tehotenstvo

Zdá sa, že komáre priťahujú tehotné ženy. Môže to byť spôsobené tým, že majú vysokú telesnú teplotu a vydychujú viac oxidu uhličitého.