Matka po tejto správe skolabovala: Brutálny útok včiel na jej syna! Desivý opis chvíle, keď ho prvýkrát uvidela

OHIO - 20-ročný muž z amerického štátu Ohio, Austin Bellamy musel byť uvedený do umelého spánku potom, čo ho poštípalo 20 000 včiel a 30 ich zhltol. Išlo o druh africkej včely, ktorý tiež nazývajú aj "včela zabijak". Muž incident prežil, ale zostal po prebudení ešte na ventilátore.

Kamarátska výpomoc pri orezávaní mohutného citrónovníka sa mužovi nevyplatila. Pri práci nešťastnou náhodou prerezal úľ včiel.

Ide o hybridný druh západnej včely medonosnej, prvýkrát identifikovanej v Brazílii. Neskôr sa rozšírila do strednej a južnej Ameriky, údajne po tom, čo im pár jedincov uniklo z karantény. Vznikla párením včiel z južnej Afriky a brazílskych včiel. Je známa svojimi nebezpečnými žihadlami, a sú označované ako „včela zabijak“. Sú také agresívne, že človeka prenasledujú aj 400 metrov.

Napriek tomu, že jeho rodina bola svedkom nehody, nemohli mu pomôcť, lebo aj oni sa stali terčom útoku.

Dokonca Austinova stará mama mu chcela pomôcť zliezť z rebríka, ale nemohla, pretože bola obklopená agresívnymi včelami.

Hasičom sa nakoniec mladíka z rebríka podarilo dostať a letecky ho previezli do miestnej nemocnice. Museli ho však uviesť do umelého spánku a pripojiť na ventilátor.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/ Austin Bellamy

Ako uvádza pre DailyMail Austinova mama, ktorá pri incidente nebola, upadla do bezvedomia, keď jej to oznámili telefonicky. "Bolo toho na mňa príliš veľa," povedala. "Vyzeralo to, akoby mal na hlave od krku až po ruky čiernu prikrývku."

Povedala, že Bellamy tiež zjedol asi 30 včiel, ktorých odstránenie trvalo lekárom viac ako deň. "Mal v sebe včely a tie z neho odsávali až do nedele rána," povedala.

Matka tiež poďakovala miestnemu hasičovi, ktorý sa priamo zaslúžil o záchranu jej syna. „Je to Austinov anjel. Zachránil Austinovi život“ dodala.

Austin po prebudení z kómy ešte zostal na ventilátore, a jeho príbuzní pomocou internetovej zbierky GoFundMe sa snažili získať financie na liečebné náklady.

Našťastie lekári očakávajú, že sa úplne uzdraví.