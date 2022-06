Expert radí, ako zabrániť najotravnejšej veci pri grilovačke: Jednoduchý trik, za ktorý budete ďakovať

Grilovačky neodmysliteľne patria k slnečnému a teplému počasiu. Niekedy ich ale môže pokaziť nepríjemný a dotieravý hmyz, kvôli ktorému si nemôžete v pokoji vychutnať jedlo. Vďaka odborníkovi na záhradkárstvo však nemusíte prepadať panike alebo hľadať príliš komplikované a drahé metódy ochrany. Stačí použiť niekoľko jednoduchých trikov.

"Nie je nič horšie, ako keď si pekne grilujete a naokolo lieta hmyz. Existuje ale niekoľko lacných spôsobov, ako sa ho zbaviť. Tieto triky sú skutočne jednoduché a mnohé z nich zahŕňajú používanie vecí, ktoré väčšina z nás už pravdepodobne má vo svojich domácnostiach," povedal hovorca britského záhradníctva Gardening Express pre Daily Mail.

Podľa odborníka je jedným z populárnych a nákladovo efektívnych spôsobov používanie pohárov vody s centmi. Kombinácia mince s vodou zmätie muchy kvôli odrazu svetla. Stačí, keď naplníte niekoľko pohárov vodou a do každého vhodíte tri mince. Poháre umiestnite do blízkosti grilu, muchy by sa mali vyhýbať vám aj vášmu jedlu. Niektorý hmyz neznesie ani potraviny ako citrón a cesnak, takže experti odporúčajú nakrájať citróny a umiestniť do nich polovicu strúčika cesnaku.

Ak bojujete s osami, potom skúste použiť papierové vrecká. Osy si tak budú myslieť, že na vašej záhrade už osie hniezdo je. Tento hmyz má tendenciu zdržiavať sa ďaleko od hniezd, ktorých nie je súčasťou, takže by malo stačiť naplniť hnedé papierové vrecko nejakým odpadom, aby to pripomínalo osie hniezdo.

Rovnako účinné sú aj kvety odpudzujúce hmyz, ktoré zároveň skrášlia vašu záhradu. Rastliny ako levanduľa a chryzantéma môžu pomôcť udržať hmyz na uzde. Použiť môžete aj bylinky, ako je šalvia a rozmarín. Hmyz totiž nemá rád ich zápach. Poradiť si môžete aj s komármi. Jedným zo spôsobov je podpáliť prázdnu škatuľu od vajec, ktorá je umiestnená na bezpečnom mieste ďaleko od hostí. Komáre neznášajú zápach spáleniny.