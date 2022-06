Vstup Fínska a Švédska do NATO nie je jednoduchý: Spor s Tureckom zdržuje proces

Galéria fotiek (1) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File

HELSINKI - Spor okolo žiadostí Fínska a Švédska o vstup do NATO sa možno nepodarí vyriešiť do nadchádzajúceho summitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční koncom júna v Madride. Počas návštevy Fínska to v nedeľu vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informovala agentúra AFP.