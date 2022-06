Dovolenková dráma v Chorvátsku! Rodičia nechali bábätko v rozhorúčenom aute: Hlúposť matky šokovala policajtov

Galéria fotiek (2) Dieťa nechali v zamknutom aute bez otvorených okien.

Zdroj: Facebook/Vatrogasci Umag

UMAG - To, že je leto a dovolenky sa pomaly rozbiehajú stále neznamená, že by čerství rodičia, alebo tí, ktorí majú maloleté deti mali zabúdať na svoje základné povinnosti. Svoje o tom bude určite vedieť aj Nemka, ktorá sa v známej dovolenkovej destinácií dopustila zrejme nechceného omylu a dieťa nechala v rozhorúčenom aute. Zasiahnuť museli až hasiči z chorvátskeho mesta Umag. Celá situácia vyzerá ešte o to smutnejšie, že rodinka popri celom zmätku síce zamkla dieťa v aute, no na štvornohého chlpáča v kočiari nezabudli.