Keď sa muži nehanbia hovoriť o pocitoch zo seba

V bratislavskom Auparku prebiehajú oslavy jedinečnosti a rôznorodej krásy s názvom Everyday Beautiful. Aj vy sa na sociálnych sieťach Auparku môžete inšpirovať množstvom rozhovorov so známymi influencermi a osobnosťami, ktorí vás navedú na cestu lásky a rešpektu k sebe samým.

Ideál mužskej krásy sa neustále mení. Boli to svalovci ako Arnold Schwarzenegger, ktorí práve vyšli z fitka, aj zasnení elegáni s celkom inou fyzickou stavbou – ako napríklad Richard Gere. Z pomerne jednoznačných trendov, ktoré sa v minulosti striedali naprieč dekádami, máme dnes záber oveľa širší.

Od športovcov, ktorí si dávajú záležať na každom svale, po sympaťákov, ktorých je skôr ako v šortkách vídať v oblekoch. Nezáleží na tom, či dnes muži ohurujú svet fyzickým vzhľadom, zručnosťou, talentom či vedomosťami, to všetko je krása. (A pozor, rozhodne netvrdíme, že jedna danosť vylučuje druhú.) A viete prečo má iskru namakaný surfer s dreadmi, ale tiež technologický macher, ktorý nikdy nebol vo fitku? Lebo sú v tom, čo robia autentickí a to im dáva iskru, šarm, charizmu a kúzlo.

Milovať to, čo robíme, rozžaruje

„Daj mi kľudne hocijaký beat a ja ti dokážem, že milujem hudbu a ctím si ju, až zo seba nevydám posledný dych,“ rapuje Matúš Kolárovský alias YAEL v skladbe Zvesť. Mladý herec sa pred kamerou cíti dobre, to, čo ho skutočne napĺňa je však hudba. „Sám sebou sa cítim, keď robím hudbu, keď vytváram hudbu, keď počúvam hudbu a keď som so svojimi priateľmi,“ prezradil nám Matúš Kolárovský.

Krása vychádza z momentov, keď máme možnosť robiť to, na čo práve máme chuť. Keď si môžeme v pokoji užívať to, čo máme radi, s úsmevom, humorom a najbližšími. Pre mladého talentovaného herca Martina Klinčúcha, je to často šport, ktorý mu, ako sám hovorí, robí pekný život: „Sám sebou sa cítim keď som sám. Keď mám čas pre seba a užívam si relax. A relax pre mňa znamená aj fitko, takže keď sa poriadne zničím vo fitku, tak v podstate relaxujem. Spoznať sa a robiť to, čo nás baví. Upraviť si životosprávu a jednoducho existovať tak, aby sme si spravili pekný život. A v neposlednom rade - nebrať sa príliš vážne.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Martin Klinčúch

Humor a láskavosť k sebe samým

Časy, keď platilo, že „muži neplačú“, sú dávno preč. Spoločnosť je našťastie čoraz chápavejšia k zdravým prejavom emócií, a to bez ohľadu na rod. Aj psychológovia tvrdia, že sa so svojím vnútrom musíme naučiť láskavo a zodpovedne pracovať, ak chceme žiť vyrovnaný a spokojný život.

Jediná dokonalosť neexistuje, perfektní sme tak, ako sme. A že to nie je také jednoduché svojej vlastnej hlave vysvetliť? Recept na to, ako byť spokojný sám so sebou má influencer Expl0ited: „Byť k sebe láskavý. Všetci sa snažíme dávať pozor, aby sme boli láskaví a ústretoví k svojmu okoliu. Aby sme boli nápomocní a prítomní, otvorení, podporujúci a chápaví. Dôležité je ale začať od seba. Musíme byť presne taký aj k sebe.“ Explo tvrdí, že je dôležité, dovoliť si byť lenivý, nezodpovedný tak isto ako aj pracovitý a dôsledný. Uvedomiť si že je to postupná cesta a nič nejde hneď. Jediné čo môžeme od seba chcieť je napredovať krok za krokom. Niekedy sa každému stane, že je to skôr v rytme dva kroky vpred a jeden späť, dôležité však je to všetko prijať s láskavosťou, akú by sme dali svojej rodine a blízkym.

Zastavte sa v Auparku a založte si výhodný vernostný program. Potešia vás stále zľavy v obľúbených obchodoch, prednostný vstup a VIP lounge na vybraných akciách, šatňa a služby stylistu 2x ročne zadarmo. Či už potrebujete nové topánky, parfum alebo niečo z lekárne, vernostná karta Aupark sa vám oplatí. Galéria fotiek (3) Zdroj: Aupark

Objavujte spolu s Aupark Bratislava krásy na ceste za sebaláskou. Všetky informácie k aktuálnemu programu kampane Everyday Beautiful nájdete na aupark-bratislava.sk alebo na IG a FB profile Aupark Bratislava.

- reklamná správa -