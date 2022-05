BRUTÁLNE VIDEO z nehody na R7: Osudné chvíle pred tragédiou! Takto sa to stalo

BRATISLAVA - Na novovybudovanej diaľnici R7, známej ako obchvat Bratislavy, sa v pondelok ráno stala prvá tragická nehoda od jej otvorenia. Išlo o kolíziu nákladného auta a dvoch osobných áut, pričom pri nehode zomrel jeden človek. Doteraz neboli známe podrobnosti tejto tragédie. Viac svetla do prípadu však vháňa video, ktoré zachytáva okamihy pred nehodou. Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a čitateľov s citlivou povahou.

Doteraz nebolo známe, čo tragédii prechádzalo, no na verejnosť uniklo video z kamier, ktoré snímajú dianie na novej diaľnici R7. Tam sa stala tragická nehoda prvýkrát od jej otvorenia. Na videu pritom vidieť, že ako prví sa zrazili vodiči osobných áut - vodič vozidla Škoda Octavia išiel v pravom pruhu, následne do neho narazil vodič druhého vozidla. Obaja zastali pri krajnici a riešili nehodu. Zo zadu sa k nim však rútilo nákladné vozidlo s cisternou, ktoré do nich narazilo. Jeden z vodičov stihol pred nehodou uskočiť a vyviazol bez zranení, druhý na mieste na následky zranení podľahol. Zatiaľ nie je známe, čo predchádzalo nehode cisterny.

VIDEO Tragická nehoda na R7

Na R7 smerom do Bratislavy došlo v pondelok ráno k tragickej dopravnej nehode kamióna a dvoch áut, ktorá si vyžiadala život jednej osoby. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

"Bratislavskí policajti aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na 26 km diaľnice R7 smerom do Bratislavy. Podľa doterajších informácií malo dôjsť k nárazu kamióna do dvoch osobných motorových vozidiel. V dôsledku nárazu utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla," uviedol hovorca.