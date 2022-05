Chystáte sa tento rok na dovolenku do Chorvátska? Veľká PREDPOVEĎ počasia na leto

ZÁHREB - Aj tento rok bude Chorvátsko určite jednou z najpopulárnejších letných destinácií slovenských turistov. Ak si však chcete dovolenku pri mori užiť do sýtosti, treba vychytať jasné a slnečné počasie. Chorváti zverejnili dlhodobú letnú predpoveď počasia pre celé pobrežie.

Ako bude vyzerať tohtoročné leto v Chorvátsku? Táto otázka zaujíma čoraz viac Slovákov, ktorí aj tento rok plánujú stráviť dovolenku pri "slovenskom mori". Chorvátsky meteorológ Zoran Vakula uviedol pre Večernji TV, že "toto leto nás čakajú nadpriemerné teploty, sucho a silné búrky s krúpami".

Ukázalo sa, že letá a zimy majú v Chorvátsku väčšie teplotné odchýlky ako jar a jeseň. Leto tam bude tento rok jedno z najteplejších v histórii, informuje HR N1. Napríklad v Záhrebe bol máj štvrtý v počte dní s teplotami vyššími ako 29 stupňov. Tento rok bolo takýchto dní až šesť. Viac teplejších dní v máji bolo v Chorvátsku zaznamenaných naposledy v roku 1958.

Krátke ochladenie

Vakula poznamenal, že "kontinentálnu časť Chorvátska čaká krátka 'jeseň' s teplotami maximálne do 18 až 19 stupňov. Vysoké teploty sa však vrátia, takže je možné, že už onedlho nás čakajú 30-stupňové horúčavy," avizoval.

Vlny horúčav ovplyvňujú zdravie a môžu spôsobiť smrť. Lekári upozorňujú, že vysoké teploty zvyšujú pravdepodobnosť záťaže organizmu. Do veľkej miery to však závisí od oblasti, v ktorej ľudia žijú. Napríklad v Knine sú ľudia zvyknutí na dni s teplotami okolo 37 stupňov Celzia, takže ich znášajú lepšie ako napríklad obyvatelia Záhrebu. Pre každú oblasť existujú samostatné prahové hodnoty. Svoju úlohu zohráva aj vlhkosť; čím je vyššia, tým je to pre ľudí nepríjemnejšie. Pocit pohodlia okrem teploty a vlhkosti ovplyvňuje aj vietor.

Najteplejšie leto za posledné roky

Podľa všetkých ukazovateľov bude zrejme aj toto leto v Chorvátsku nadpriemerne horúce. Pravdepodobnosť, že teplota vzduchu v jednotlivých jeho regiónoch bude vyššia ako priemer, sa pohybuje od 98 do 100 percent. "Čaká nás najteplejšie leto za posledné roky," povedal Vakula. V najbližšom období ale podľa neho ešte môže prísť k avizovanému ochladeniu najmä vo vnútrozemí krajiny.