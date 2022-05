Chorvátov vystrašila hrozba na pobreží známeho letoviska: Stretnúť to v mori... úplný horor

POMER - Na sociálnych sieťach sa objavilo video žraloka, ktoré bolo nakrútené v chorvátskej zátoke Uvala Gomila v prímorskom letovisku Pomer, južne od Puly. Jedinca sa podarilo zachytiť miestnemu rybárovi. Kúpajúcich sa ľudí by takýto jedinec určite poriadne vystrašil.

Žraloky sa na pobreží chorvátskeho letoviska nevyskytujú. Išlo teda o úplnú raritu. Navyše podľa záberov je zreteľné, že ide o dospievajúce jedince, ktoré sa zrejme len stratili v mori a vlny ich priviedli až k brehu.

Potápač, novinár a miestny rybár Mladen Kolenko upozornil, že by mohlo ísť o žraloka z čeľade šabľozubých, ktorý môže dorásť až do piatich metrov. Podľa Regional Express je to žralok líščí, menší druh, s maximálnou dĺžkou 1,5 metra.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Tento typ žraloka už niekoľko dní pláva na plytčine, hlboko vo vnútri členitého Medulinského zálivu," komentoval Kolenko pre Jutarnji list. S týmto žralokom údajne pláva aj niekoľko menších jedincov. Mohlo by preto ísť o samicu, ktorá sa so svojimi mláďatami zatúlala z neďalekých morských vôd až do Medulinskej zátoky. Žralok líščí je v Jadranskom mori chráneným druhom. Vo štvrtok bol spozorovaný aj neďaleko Medulinu. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o tie isté jedince.