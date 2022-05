Psychológovia nad dorezaným Ferim len krútia hlavou: Netypická cesta z utrpenia, rok bol v strese, je to pochopiteľné

PRAHA - Českú politickú verejnosť mimoriadne vyrušil sobotný incident exposlanca za TOP09 Dominika Feriho, ktorá sa mal podľa doteraz dostupných informácií pokúsiť o samovraždu podrezaním sa. Situácia bola tak vážna, že ho museli odviezť do nemocnice. K jeho aktuálnemu stavu teraz prehovorili psychológovia. Vraj je to netypický spôsob samovraždy na doterajšie podobné prípady v Česku.

Brucho si vraj doslova rozpáral

Tí popísali jeho duševný stav pre český Blesk.cz. Podľa ich zdroja z Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady, kam Feriho odviezli, mal mať vlastné brucho doslova rozpárané. Situácia teda musela byť poriadne vážna a exposlanec musel podstúpiť urýchlený operačný zákrok.

Vyhliadky pre Feriho však vyzerajú zo zdravotného hľadiska priaznivo. "Prijali sme 25-ročného muža so stredne ťažkými zraneniami. Bližšie nemôžeme komentovať jeho zdravotný stav,“ reagovala stručne hovorkyňa nemocnice Tereza Romanová. Jeho stav teraz zhodnotili psychológovia.

Na české pomery to bol netradičný spôsob samovraždy

Karel Humhal tvrdí, že toto nie je práve domáci spôsob samovraždy. "Spôsob uskutočnenia samovraždy nie je český. V Česku vidíme skôr prehltnutie liekov, obesenie alebo skoky pod vlak," povedal Humhal. "Toto vyzerá skôr na niečo medzi sebapoškodzovaním a samovraždou. Ukazuje to na silnú autoagresiu. Musela v ňom byť silná agresia, ktorú zamieril voči sebe, a to neobvyklým spôsobom," pokračuje lekár, ktorý viac celú vec nechcel komentovať.

Jeho názor doplnila aj psychologička Lenka Čadová. "Mohol čeliť chronickému stresu, keďže jeho kauza trvá už nejakú dobu. Všetci, ktorí si tým prešli, vedia, že je to pre psychiku devastujúce. Nespí, nevedie normálny život, väčšinou sa od neho odvrátia aj priatelia, a prikláňala by som sa k tomu, že to bola stratégia úľavy," povedala Čadová. "Zrejme sa snažil nájsť si cestu von. Bol rok v strese, keď navyše nevedel, kedy si pre neho príde kriminálka, ako dopadne vyšetrovanie a podobne," doplnila.

Celý incident sa odohral v sobotu

Exposlanec za stranu TOP 09 a bývalý poslanec českého parlamentu Dominik Feri (25) bol v sobotu podvečer hospitalizovaný v nemocnici so stredne ťažkým zranením. Informuje o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že sa špekuluje o tom, že sa pokúsil spáchať samovraždu.

Dominik Feri čelí trestnému stíhaniu za sexuálne obťažovanie a znásilnenie, z ktorého ho minulý rok na jar v médiách obvinilo viacero žien. Po tom, čo sa s nimi zoznámil na sociálnych sieťach, ich údajne pozval do svojho bytu alebo príbytku jeho priateľov a mal sa dožadovať pohlavného styku. Exposlanec tieto obvinenia odmietol.

V dôsledku spomenutých obvinení sa Feri v júni 2021 vzdal poslaneckého mandátu a oznámil, že nebude kandidovať v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. Takisto vystúpil z politickej strany TOP 09. Tento rok 19. mája štátny zástupca zamietol jeho sťažnosť, ktorú podal proti zahájeniu trestného stíhania. V prípade odsúdenia mu hrozí desať rokov väzenia, pretože je stíhaný aj za trestný čin znásilnenia maloletej osoby, ktorá dovŕšila 17 rokov, uviedla v marci polícia.