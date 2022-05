Nemecká fregata posilní severné krídlo NATO: Na jej palube sú aj Slováci

Na palube takmer 140 metrov dlhého plavidla je okolo 220 členov posádky vrátane mužov zo Slovenska. Vo štvrtok o tom informovala na základe správy agentúry DPA. Oficiálnej rozlúčkovej ceremónie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Marian Majer. "Tento akt bol začiatkom zapojenia sa fregaty do operácie NATO v Severnom a Baltickom mori v rámci Stálej námornej skupiny NATO (SNMG1), ktorej súčasťou sú aj 11 slovenskí vojenskí policajti. Tí budú na fregate plniť úlohy zásahového tímu a úlohy zabezpečenia ochrany lode," uviedol Majer na sociálnej sieti Facebook.

Na palube lode je aj skupina lekárskych špecialistov

"Loď a posádka absolvovala deväť mesiacov trvajúci operačný výcvik s jasným zameraním na úlohy národnej a aliančnej obrany," uviedol kapitán fregaty Hendrik Wissler. Úlohou posádky je teraz uplatniť získané zručnosti v rámci síl rýchlej reakcie NATO, preukázať operačnú pripravenosť a prispieť tak k obrane Aliancie, doplnil kapitán. Na palube lode je aj skupina lekárskych špecialistov a príslušníkov námorného letectva, ktorí obsluhujú dve helikoptéry.

DPA pripomína, že severné krídlo NATO zahŕňa Baltské more, Severné more aj Severný ľadový oceán. Nemecko už vyslalo niekoľko svojich vojnových plavidiel do Baltského mora krátko po tom, ako Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Podľa predbežných plánov sa fregata Mecklenburg-Vorpommern vráti do domovského prístavu v júli tohto roka. Spomínaná loď bola spustená na vodu v roku 1995 a zaradená do služby začiatkom decembra 1996. Je pomenovaná podľa spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko. Fregaty triedy Brandenburg sú náhradou za staršie nemecké torpédoborce triedy Hamburg.