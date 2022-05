USA zápasia s nedostatkom umelého mlieka pre dojčatá

WASHINGTON - Americký Senát vo štvrtok schválil návrh zákona, ktorého cieľom je zmierniť nedostatok umelého dojčenského mlieka pre rodiny zapojené v USA do špeciálneho programu vládnej pomoci. Tento program predstavuje približne polovicu všetkej dojčenskej výživy zakúpenej v Spojených štátoch.

V stredu tento zákon schválila Snemovňa reprezentantov, takže teraz ho musí už len podpísať prezident Joe Biden, informovala v piatok agentúra AP. Účastníci vládneho programu známeho ako WIC dostávajú poukážky, ktoré sa vymieňajú za konkrétne potraviny. Poukážky sa zvyčajne dajú použiť len na nákup jednej značky umelého dojčenského mlieka, čo vedie výrobcu k tomu, aby ponúkal veľké zľavy. Návrh zákona však teraz umožňuje, aby si účastníci WIC mohli kúpiť akúkoľvek dostupnú značku mlieka pre dojčatá.

Tieto opatrenia americká vláda prijíma v čase, keď je v USA nedostatok dojčenského mlieka. Spôsobilo ho zatvorenie najväčšieho závodu na výrobu dojčenskej výživy v krajine - ide o továreň spoločnosti Abbott Laboratories v štáte Michigan. Abbott kontroluje približne 42 percent trhu v USA a ďalší traja veľkí výrobcovia - Perrigo, Nestle a Mead Johnson - nedokázali zvýšiť výrobu dostatočne rýchlo, čo malo za následok výpadok v dodávkach do obchodov a lekární. Podľa zdroja vlády by továreň v Michigane mohla byť v prevádzke do jedného či dvoch týždňov.

Experimentovanie sa neodporúča

Kým sa tak stane, ministerstvo obrany pracuje na rezervácii komerčných lietadiel na prepravu paliet s dojčenským mliekom Nestlé zo švajčiarskeho Zürichu do mesta Plainfield v štáte Indiana. Tieto zásielky budú zahŕňať dojčenské mlieka vrátane hypoalergénnych zmesí pre deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka.

Medzičasom Americká pediatrická spoločnosť rodičom malých detí dôrazne neodporúča experimentovanie s mliečnymi zmesami, či ich riedenie, a varuje aj pred používaním mliečnej výživy pre staršie deti pre novorodencov. Vyzýva rodičov alebo opatrovateľov detí, aby v prípade, že nie je na trhu umelé mlieko, ktoré používali, kontaktovali pediatra, aby im odporučil čo najvhodnejšiu náhradu.

Americké médiá priniesli reportáže o mnohých deťoch, ktoré ich rodičia v tejto situácii kŕmili kravským mliekom, čo u detí vyvolalo silnú alergickú reakciu. K nedostatku dojčenskej výživy v USA prispeli aj problémy v dodávateľskom reťazci i historická inflácia. Dozorný výbor Snemovne reprezentantov začína vyšetrovanie príčin nedostatku umelého mlieka.