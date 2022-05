FOTO Ukrajinec (61) tesne unikol smrti v Mariupole: Neuveriteľné putovanie do bezpečia, 225 km pešo

Cieľom Igora Pedina, ako ho cituje denník Guardian, bolo "utiecť z Mariupoľa do Záporožia so svojím malým vozíkom so zásobami a psom Zhu-Zhu". Záporožie je však odtiaľ vzdialené vzdialené 225 kilometrov. Ako neviditeľný muž sa Igor plížil cez Mariupoľ. Takýto útek ale znamenalo vyhnúť sa prichádzajúcim ruským jednotkám, nešliapať na míny a kráčať po rozbombardovaných cestách až do Záporožia.

Ukrajinec vyšiel z domu a zobral si so sebou len to, čo mohol: asi 50 kilogramov batožiny a svojho psa, deväťročného kríženca teriéra menom Zhu-Zhu. V polovici apríla dosiahol hranice Mariupoľa. Ruskí vojaci ho vraj považovali za tuláka. V Nikolske, kam prišiel unavený v ten istý večer, ho muž pozval na pohár vodky. Hoci pätnásť rokov nepil, urobil výnimku, pretože vo vojne prišiel o syna.

Keď na druhý deň ráno vyrazil pokračovať v ceste, po niekoľkých kilometroch ho zastavili na čečenskom kontrolnom stanovisku. Vojaci ho priviezli späť do Nikolsky, kde ho vypočuli. Pedin vojakom vysvetlil, že sa v Záporoží lieči na žalúdočný vred. Vojaci jeho príbehu uverili, prehľadali ho a nakoniec ho po niekoľkých vyhrážkach nechali ísť ďalej.

Vojaci prinútili rodinu, aby ho odviezla autom do najbližšieho mesta. Odtiaľ opäť kráčal. Kvôli dokladom, ktoré dostal od Čečencov, ho vojaci na ďalších kontrolných stanovištiach bez problémov pustili. Keď chcel pokračovať v ceste do noci, zastavili ho vojaci. Vzali ho do útulku, pretože bolo príliš nebezpečné pokračovať v chôdzi v noci. Keď sa dostal na ďalší kontrolný bod tesne pred Záporožím, vojaci ho nenechali prejsť. Boli ohromení jeho príbehom a trasou, ktorou sa vybral, no oznámili mu, že cesta je uzavretá a musí si nájsť inú. Vďaka cigaretám, ktoré predtým dostal na kontrolných stanovištiach, sa mohol opýtať, ako sa najlepšie dostať z vojnovej zóny.

Bola to moja chvíľa slávy

Po prejdení kopca a priehrady, pričom musel niesť svojho psa príliš slabého na to, aby sám chodil, Pedin stretol ďalších Ukrajincov len dve hodiny od svojho cieľa. Autom ho odviezli do Záporožia. S veľkou dávkou šťastia a pomocou vojakov a ďalších utečencov sa mu tak podarilo z Mariupoľa ujsť. Keď vošiel do stanu pre príchod utečencov a povedal, že prišiel pešo, všetci sa na neho neveriacky pozerali. "Bol to môj moment slávy," dodal Igor.