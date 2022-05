FOTO Ďalšia záhadná smrť ruského miliardára?! Manažéra Lukoil mal zabiť jed od šamana

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MOSKVA - Pri šamanskom rituáli mal zomrieť ďalší vysoký predstaviteľ ruskej ropnej spoločnosti. Má ísť o vrcholného manažéra firmy Lukoil Alexandra Subbotina. Rituál sa údajne odohral cez víkend v Mytišči. Ak by sa informácia potvrdila, bol by to štvrtý prípad smrti jedného z najvyšších predstaviteľov ruskej ropnej alebo plynárenskej spoločnosti.