Nové zistenia CIA: Nie sú dôkazy, že by plánovali použiť jadrové zbrane! Stále však musíme byť ostražití

WASHINGTON - Podľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko pripravovalo nasadenie taktických jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine. Vyhlásil to v sobotu riaditeľ CIA William Burns, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Stále však musíme byť ostražití.

"Ako spravodajská komunita v tejto chvíli nemáme praktické dôkazy o tom, že by Rusko plánovalo nasadenie alebo potenciálne použitie taktických jadrových zbraní. Vzhľadom na predvádzanie svojej vojenskej sily zo strany Kremľa však nemôžeme brať tieto možnosti na ľahkú váhu," upozornil Burns.

Rusko uviedlo svoje jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti

Rusko uviedlo svoje jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin 24. februára vyslal vojakov na Ukrajinu. Putin odvtedy naznačuje ochotu nasadiť taktické jadrové zbrane a varuje pred "bleskovou" odvetou, ak Západ priamo zasiahne do konfliktu na Ukrajine. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok odmietlo špekulácie o možnom použití jadrových zbraní v konflikte na Ukrajine s tým, že tento krok by nebol v súlade s ďalšími cieľmi Kremľa.

Galéria fotiek (2) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Tereshchenko/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Situácie, ktoré by mohli viesť k nasadeniu jadrových zbraní, sú jasne stanovené v ruskej nukleárnej doktríne, povedal Alexej Zajcev z tlačového odboru ruského rezortu diplomacie. "Nie sú však použiteľné na uskutočnenie cieľov stanovených v rámci špeciálnej operácie na Ukrajine," dodal. Rusko nazýva nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu "špeciálnou operáciou", a nie vojnou. Predstavitelia západných spravodajských služieb varovali, že Kremeľ by sa mohol uchýliť k použitiu taktických alebo iných jadrových zbraní s obmedzeným účinkom v prípade, ak by sa vojenské ťaženie na Ukrajine nevyvíjalo podľa jeho plánov.