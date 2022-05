Ak Švédi požiadajú o vstup, NATO zvýši prítomnosť v Baltskom mori

Galéria fotiek (1) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File

ŠTOKHOLM - Ak Švédsko požiada o prijatie do Severoatlantickej aliancie, môže sa spoľahnúť na to, že NATO zvýši svoju prítomnosť v okolí švédskych hraníc a tiež v Baltskom mori. V rozhovore pre švédsku rozhlasovú stanicu SVT, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informovala o tom agentúra DPA.